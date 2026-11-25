Kredi kartı sahipleri ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni faiz düzenlemesi için geri sayım başladı. TCMB'nin kredi kartı işlemlerinde azami faiz oranlarının hesaplanmasında baz aldığı referans oranı yüzde 3,11'den yüzde 2,94 seviyesine çekmesi, önümüzdeki hafta itibarıyla nakit çekim maliyetlerine doğrudan yansıyacak.

1 Aralık 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni oranlar, kısa vadeli nakit ihtiyacı olan tüketicilerin ödeyeceği faiz yükünü azaltacak. Bankacılık sisteminde uygulanacak bu güncelleme öncesinde, mevcut oranlar ile yeni dönemde devreye girecek maliyet kalemleri arasındaki farklar netleşti.

1 ARALIK 2026 İTİBARIYLA NAKİT ÇEKİM MALİYETLERİ NASIL DEĞİŞECEK?

TCMB'nin referans faiz oranını 17 baz puan aşağı yönlü güncellemesinin ardından, bankaların kredi kartı nakit avans ve KMH işlemlerinde uygulayabileceği aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları da otomatik olarak yeniden hesaplanıyor.

1 Aralık 2026 sabahından itibaren yapılacak tüm yeni nakit avans çekimleri, taksitli nakit avans işlemleri ve KMH kullanımları düşürülmüş yeni faiz oranları üzerinden fiyatlandırılacak. Düzenleme yürürlüğe girmeden önce çekilmiş olan taksitli nakit avanslarda ise işlemin yapıldığı tarihteki sözleşme faiz oranı geçerliliğini korumaya devam edecek. Ancak günlük faiz işleyen KMH hesaplarında, 1 Aralık'tan sonraki günler için yeni oran devreye girecek.

SADECE FAİZ ORANINA BAKMAK YETERLİ DEĞİL

Referans oranın yüzde 2,94'e çekilmesiyle birlikte faiz maliyetleri gerilese de, nakit avans ve KMH kullanımında toplam geri ödeme tutarını etkileyen başka kalemler de bulunuyor. Tüketicilerin 1 Aralık sonrası nakit çekimi yaparken toplam maliyeti doğru hesaplaması gerekiyor.

NAKİT AVANS KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR?

Vergi ve Fon Kesintileri: Uygulanan aylık akdi faiz oranının üzerine yüzde 15 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ve yüzde 15 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) eklenir. Bu durum, tabeladaki faiz oranının brüt maliyetinin yaklaşık yüzde 30 oranında daha yüksek gerçekleşmesine neden olur.

Nakit Çekim Komisyonu: Bankalar, nakit avans işlemlerinde çekilen tutar üzerinden belirli bir oranda (genellikle yüzde 1 civarında) işlem ücreti ve buna bağlı BSMV tahsil eder. Bu tutar, işlem anında doğrudan karta borç olarak yansıtılır.

Günlük Faiz İşleyişi: Kredi kartı alışverişlerinin aksine, nakit avans ve KMH kullanımlarında hesap kesim tarihi beklenmez. Paranın çekildiği günden borcun tamamen kapatıldığı güne kadar günlük bazda faiz işletilir.

Kredi Notu ve Limit Etkisi: Kullanılan nakit avans tutarı, kredi kartının toplam kullanılabilir limitinden düşer. Sürekli ve yüksek oranlı nakit avans kullanımı, bankaların risk değerlendirme algoritmalarında kredi notunu etkileyen faktörler arasında yer alır.

NAKİT AVANS VE KMH ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

1 Aralık'taki faiz indiriminden aynı oranda etkilenecek olan nakit avans ve KMH ürünleri, kullanım ve geri ödeme koşulları bakımından birbirinden ayrılıyor.

Kredi kartı limitine bağlı olan nakit avansta geri ödemeler ekstre kesiminde asgari veya tam ödeme olarak ya da taksitli şekilde yapılırken, işlem anında nakit çekim komisyonu tahsil ediliyor.

Vadesiz mevduat hesabına tanımlı olan KMH'de ise genellikle nakit çekim komisyonu alınmıyor ve hesaba para girişi olduğunda borç otomatik olarak tahsil ediliyor.

Her iki üründe de ortak olan en önemli kural ise faiz başlangıcı: Nakit avansta çekim yapıldığı an, KMH'de ise hesap eksi bakiyeye düştüğü an günlük faiz işlemeye başlıyor.

İŞLEM YAPMADAN ÖNCE GÜNCEL ORANLARI KONTROL EDİN

Bankaların mobil uygulamaları ve internet şubeleri, 1 Aralık 2026 tarihi itibarıyla yüzde 2,94'lük yeni referans orana göre belirlenen azami faiz oranlarını sistemlerine entegre edecek.

Nakit ihtiyacı olan kullanıcıların, işlem onayı vermeden önce ödeme planı ekranında yer alan toplam geri ödeme tutarını ve efektif yıllık maliyet oranını incelemesi, bütçe planlaması açısından önem taşıyor.