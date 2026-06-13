Günlük yaşamın koşturmacası içinde aniden ortaya çıkan faturalar, beklenmedik sağlık giderleri veya acil tamirat işleri, tüketicileri kredi kartından nakit avans çekmeye yönlendirebiliyor. Uzmanlar ise nakit avans butonuna basmadan önce çok iyi düşünülmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Nakit avans, normal kartlı alışverişlerden farklı olarak çekildiği ilk günden itibaren faiz işlemeye başlayan ve ek komisyon maliyetleri getiren bir sistemdir. Bu nedenle uzmanlar, plansız atılan adımların bireysel bütçelerde ciddi gedikler açabileceği konusunda uyarıyor.

NAKİT AVANS ÇEKERKEN BUNLARA MUTLAKA DİKKAT EDİN

Finansal danışmanlar ve kişisel bütçe uzmanları, kredi kartından nakit para çekecek olan vatandaşların mağdur olmaması için şu altın kurallara dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor:

Faizin çekildiği gün başladığını unutmayın: Normal alışverişlerde son ödeme tarihine kadar süre tanınırken, nakit avansta faiz çekim yapılan gün başlar. Bu yüzden parayı kullanacağınız süreyi olabildiğince kısa tutmalısınız.

Erken kapatma seçeneğini değerlendirin: Eğer elinize beklenmedik bir para geçerse, nakit avans borcunuzu vadesinden önce kapatın. Böylece fazladan faiz ödemekten kurtulursunuz.

Asgari ödeme tuzağına düşmeyin: Kredi kartı ekstrenizin sadece asgari tutarını ödemek, nakit avans borcunun katlanarak büyümesine yol açar. Uzmanlar, nakit avans çekilen aylarda ekstre borcunun tamamının kapatılmasını şiddetle öneriyor.

Komisyon oranlarını kontrol edin: Sadece faiz değil, çekim işlemi sırasında bankaların kestiği "nakit avans çekim komisyonu" tutarını da hesaba katarak talepte bulunun.

UZMANLAR UYARIYOR: NAKİT AVANS BİR KREDİ DEĞİLDİR

Uzmanlara göre en büyük yanılgılardan biri, nakit avans veya taksitli nakit avans imkanının uzun vadeli bir ihtiyaç kredisi gibi görülmesi. Tüketici finansmanı uzmanları, nakit avansın sadece "birkaç günlük veya haftalık" geçici sıkışıklıkları çözmek için tasarlanmış bir acil durum supabı olduğunu hatırlatıyor.

Bu imkanın lüks harcamalar veya keyfi alışverişler için bir borçlanma kanalı olarak kullanılmasının, kart limitlerinin erkenden tükenmesine ve kredi notunun düşmesine neden olabileceği ifade ediliyor.