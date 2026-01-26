Son yıllarda kredi kartıyla taksitli alışveriş, tüketiciler için en yaygın ödeme yöntemlerinden biri haline geldi. Konuyla ilgili olarak bankacılık kaynakları, “küçük taksit” algısı, harcamaların kontrolsüz şekilde artmasına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Özellikle birden fazla kartla yapılan taksitli alışverişler, toplam borcun fark edilmesini zorlaştırıyor.

Uzmanlar, kart ekstresinde yalnızca aylık taksit tutarına odaklanılmasının, gerçek borç miktarını gizlediğine dikkat çekiyor.

FAİZ, GECİKME VE LİMİT TUZAĞI

Bankacılık sektöründe dile getirilen en büyük risklerin başında şu başlıklar yer alıyor:

Artan gecikme faizleri: Ödenmeyen ya da eksik ödenen taksitler yüksek faiz yükü oluşturabiliyor.

Limitin dolması: Taksitli harcamalar, kart limitini uzun süre meşgul ederek acil durumlarda kullanım alanını daraltıyor.

Asgari ödeme riski: Sadece asgari tutarın ödenmesi, borcun katlanarak büyümesine yol açabiliyor.

Bu durum, zamanla kredi notunun düşmesine ve bankalar nezdinde finansal risk grubuna girilmesine neden olabiliyor.

BANKACILIK UZMANLARINDAN NET UYARI

Finans çevreleri, özellikle şu harcamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor:

-Zorunlu olmayan elektronik ve kampanyalı ürünler

-Uzun vadeli taksitli online alışverişler

-Aynı dönemde birden fazla taksitli harcama yapılması

Uzmanlara göre, “faizsiz taksit” ibaresi olsa bile, ödeme disiplininin bozulması halinde ciddi maliyetler ortaya çıkabiliyor.

Kredi kartıyla taksitli alışveriş doğru kullanıldığında avantaj sağlayabiliyor. Ancak kontrolsüz harcamalar, artan faiz ortamında ciddi bir borç sarmalına dönüşebiliyor.

Uzmanlar, tüketicilere aylık gelir-gider dengesini aşan taksitli alışverişlerden kaçınmaları ve kart ekstrelerini düzenli takip etmeleri çağrısında bulunuyor.