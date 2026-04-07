Son dönemde artan enflasyonist baskılar ve harcama kontrolü sağlama motivasyonu, pek çok tüketiciyi radikal önlemler almaya itiyor. Bu önlemlerin başında ise "fazla harcama yapmamak" adına kullanılmayan kredi kartlarının tek tek iptal edilmesi geliyor.

Borç disiplini sağlamak amacıyla atılan bu adım, madalyonun öteki yüzünde telafisi güç finansal hasarlar barındırıyor. Ekonomistler, kontrolsüz kart kapatma işlemlerinin bireylerin kredi notu üzerinde sanılanın aksine "iyileştirici" değil, "yıkıcı" bir etki yarattığı konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

KREDİ KULLANIM ORANI ALGORİTMASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Bankacılık ekosisteminde kredi notu belirlenirken kullanılan en temel matematiksel formüllerden biri kredi kullanım oranları oluyor. Bu oran, toplam borcun sahip olunan toplam limit içindeki ağırlığını temsil eder.

Örneğin, toplamda 200.000 TL limiti olan bir tüketicinin 40.000 TL borcu bulunması, yüzde 20’lik güvenli bir kullanım oranına işaret ederken, kullanılmayan bir kartın iptal edilmesiyle toplam limitin 100.000 TL’ye gerilemesi, mevcut borcun ağırlığını aniden yüzde 40’a taşır.

Bankacılık algoritmaları bu artışı "borç yükünün ağırlaşması" ve "artan risk" olarak yorumladığı için, bireyin kredi skoru herhangi bir gecikme olmasa dahi hızla aşağı çekilir.

FİNANSAL HAFIZANIN SİLİNMESİ DOĞRU DEĞİL

Kredi skoru sadece bugünkü ödemelerden değil, aynı zamanda geçmişin güvenilirliğinden beslenir. "Kredi geçmişinin uzunluğu", bir tüketicinin finansal sadakatini ve yıllara yayılan ödeme disiplinini kanıtlayan en önemli belgedir.

Uzun yıllardır cüzdanda duran ancak aktif kullanılmayan bir kartın kapatılması, o karta bağlı olan tüm olumlu sicil verilerinin sistemden kalıcı olarak silinmesi anlamına gelir. Bu durum, finansal profilin yapay bir şekilde "gençleşmesine" neden olarak bireyin bankalar gözündeki güvenilirliğini ve risk primini olumsuz etkiler.

KAYBEDİLEN LİMİTLERİN GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYABİLİR

Bugün bir çırpıda vazgeçilen kredi kartı limitleri, yarın yaşanabilecek acil nakit ihtiyaçlarında aynı şartlarla tekrar kazanılmıyor. Değişen gelir beyanı kriterleri ve bankaların sıkılaşan limit sınırlamaları nedeniyle, kapatılan bir kartın yerine yenisini koymak bazen imkansız hale geliyor. Tüketiciler, yeni bir kart başvurusunda bulunduklarında ya doğrudan ret cevabı almakta ya da eskisinden çok daha düşük limitlerle karşı karşıya kalıyor. Bu da bireyin finansal hareket alanını ciddi ölçüde daraltıyor

KAPATMAK YERİNE PASİFİZE EDİN

Uzmanlar, yıllık aidat maliyetlerinden kaçınmak veya psikolojik olarak harcama dürtüsünü dizginlemek isteyen kullanıcılara kartı tamamen yok etmek yerine stratejik yöntemler öneriyor.

Mevcut kartın "aidatsız" bir modelle revize edilmesini talep etmek, finansal geçmişi korurken ek maliyetleri ortadan kaldırmak için en etkili yoldur. Bunun yanı sıra, kartın limitini sembolik bir seviyeye çekerek finansal hafızayı sistemde tutmak veya kredi notunu canlı tutmak adına ayda bir kez çok düşük tutarlı bir harcama yapmak, uzun vadeli finansal sağlık için büyük önem taşıyor.