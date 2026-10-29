Kredi kartı ekstrelerinde yer alan asgari ödeme tutarının düzenli olarak ödenmesi, yasal takibi engellese de borcun tasfiyesini sağlamadığı gibi tüketici nezdinde operasyonel ve finansal kısıtlamalara yol açıyor.

Yasal mevzuat ve bankacılık uygulamaları çerçevesinde, sadece asgari tutarı yatırmayı alışkanlık haline getiren kart kullanıcılarını ilgilendiren temel unsurlar şöyle sıralanıyor:

BİLEŞİK FAİZ İŞLİYOR

Kredi kartı dönem borcunun yalnızca asgari tutarı ödendiğinde, yatırılan meblağın büyük bölümü tahakkuk eden akdi faiz, yasal kesintilere gidiyor. Kalan bakiye üzerinden bir sonraki döneme bileşik faiz uygulanması nedeniyle ana para borcunda kayda değer bir düşüş gerçekleşmiyor.

YILDA 3 KEZ ÖDEMEME DURUMUNDA YAPTIRIMLAR DEVREYE GİRİYOR

Mevzuat uyarınca; bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı üst üste veya aralıklı olarak üç kez ödenmeyen kredi kartları, borcun tamamı kapatılana kadar nakit kullanımına kapatılıyor.

Üst üste üç kez asgari ödemenin yapılmaması halinde ise kart hem nakit çekimine hem de mal ve hizmet alımına tamamen kapatılarak kullanıma son veriliyor. Bu durumdaki tüketicilerin kredi kartı limit artış talepleri de yürürlükteki kurallar gereği onaylanmıyor.

KREDİ NOTUNU OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ödemelerin son ödeme gününde yapılması gecikme kaydını önlese de kredi limitlerinin sürekli yüksek doluluk oranında (%80 ve üzeri) kalması, risk puanlama algoritmalarında 'nakit akışı sıkışıklığı' olarak değerlendiriliyor.

Yüksek limit kullanım oranı nedeniyle gerileyen kredi notu, tüketicinin ilerleyen süreçte ihtiyaç, taşıt veya konut kredisi gibi bankacılık ürünlerine erişimini zorlaştırabiliyor.

YAPILANDIRMA VE SABİT FAİZLİ KAMPANYALAR DEVREYE GİRİYOR

Uzmanlar ve finansal otoriteler, asgari ödeme sarmalına giren tüketiciler için borç bakiyesini sabit faizli ihtiyaç kredisiyle kapatarak taksitlendirmeyi veya bankalarla doğrudan görüşerek yapılandırma imkanlarını değerlendirmeyi temel alternatifler arasında gösteriyor.

Ayrıca mevcut borç tamamen kapanana kadar ilgili kart üzerinden yeni harcama yapılmamasının borcun büyümesini durdurmada belirleyici olduğu belirtildi.