Bankalarda yeni bir dönem başladı. Artık faturalarınızı düzenli ödemeniz ve kredi notunuzun çok yüksek olması, kredi alabilmeniz için tek başına yeterli olmuyor. Bankaların kullandığı yeni bilgisayar sistemleri, kredi kartı ekstrenizdeki harcamaları tek tek inceliyor ve riskli bulduğu tek bir harcamada bile kredi başvurunuzu anında reddedebiliyor.

KARŞIMIZA ÇIKAN 3 GÜNCEL DURUM

Uzmanların açıklamalarına göre, yeni sistemlerin kredi vermeyi reddetmesine yol açan günlük alışkanlıklar şunlar:

İnternetten şans oyunları ve bahis oynamak

Kredi kartıyla internet üzerinden tek bir kez bile sanal bahis sitesine para yatırmak ya da sürekli şans oyunları oynamak. Sistem bunu gördüğü an, kredi notunuz ne kadar yüksek olursa olsun, "Bu kişi parasını riskli yerlerde harcıyor" diyerek krediyi otomatik iptal ediyor.

Açıklama yazmadan sürekli IBAN'a para göndermek

Arkadaşınızla, akrabanızla kendi aranızda sürekli para transferi yaparken açıklama kısmını boş bırakmak. Bankanın sistemi bu durumu "kayıt dışı, gizli bir borçlanma veya şüpheli bir para trafiği" olarak algılıyor.

Resmi maaş ile kart harcamasının uyuşmaması

Örneğin resmi olarak asgari ücret ya da düşük bir maaş alıyorsunuz ama kredi kartınızdan her ay maaşınızın 4-5 katı kadar çok yüksek paralar dönüyor. Sistem bu dengesizliği "Bu harcama bu gelirle sürdürülemez, burada bir risk var" şeklinde kaydediyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

Sektör yetkilileri, ileride ev, araba veya ihtiyaç kredisi çekmek isteyen tüketicilerin banka hesaplarında "temiz bir sicil" bırakması için şu hayati uyarılarda bulundu:

- IBAN transferlerinde açıklama alanını boş bırakmayın: Arkadaşınıza, akrabanıza veya bir esnafa para gönderirken açıklama kısmını asla boş bırakmamalısınız. Gönderdiğiniz paranın amacına göre mutlaka "Kira ödemesi", "Elden alınan borç iadesi", "Yemek bedeli" gibi net ve anlaşılır açıklamalar yazmalısınız. Aksi takdirde sistem bunu kayıt dışı bir borç ilişkisi veya şüpheli ticaret olarak kodlar.

- Kredi kartınızı şans oyunlarında kullanmayın: Kredi kartınızdan veya banka hesabınızdan yasal ya da yasadışı fark etmeksizin sanal bahis sitelerine, milli piyango uygulamalarına veya şans oyunlarına para aktarmamalısınız. Sistem bu harcamaları tek bir kez bile görse sizi "yüksek riskli müşteri" ilan edebilir.

- Kredi kartınızı başkasına kullandırtmayın: Kendi adınıza olan kredi kartını veya banka hesabını arkadaşınızın ya da bir yakınınızın harcamaları (özellikle oyun, bahis veya yüksek tutarlı alışverişler) için kesinlikle kullandırmamalısınız. Sistem, harcamayı yapan kişiyi değil, kart sahibini sorumlu tutar.

- Gelir bilgilerinizi bankada güncel tutun: Maaşınız arttığında, terfi aldığınızda veya resmi bir ek gelir (kira geliri vb.) elde ettiğinizde bunu mutlaka bankanıza bildirmelisiniz. Böylece sistem, kartınızdaki yüksek harcamaları "şüpheli nakit akışı" olarak değil, "geliriyle uyumlu normal harcama" olarak kaydeder.

- Yüksek tutarlı nakit döngülerine dikkat edin: Hesabınıza kaynağı belli olmayan, resmi gelirinizle açıklayamayacağınız büyük miktarlarda paraların girip çıkmasından kaçınmalısınız. Banka algoritmaları, resmi maaşı 30 bin TL olup hesabından ayda 200 bin TL dönen hesapları doğrudan incelemeye alabiliyor.