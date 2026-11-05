Elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte internet kullanıcılarının dolandırıcılıktan korunma yöntemlerine yönelik aramaları arttı. Siber suçluların finansal verilere erişmek ve kredi kartı bilgilerini kopyalamak için kullandığı yöntemler ile bunlara karşı alınabilecek önlemler sıralandı.

EN SIK KARŞILAŞILAN 3 YÖNTEM

Klonlanmış İnternet Siteleri (Oltalama / Phishing): Bilinen markaların veya platformların taklit edildiği sahte sanal mağazalar üzerinden kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodları ele geçiriliyor.

Kötü Amaçlı Yazılım (Malware): Bilgisayar ve akıllı telefonlara sızarak klavye hareketlerini kaydeden yazılımlar aracılığıyla alışveriş esnasındaki hassas bilgiler kopyalanıyor.

Halka Açık Wi-Fi Ağlarında Veri Dinleme: Şifresiz ve açık ağlara bağlanan kullanıcıların veri trafiği izlenerek finansal kimlik bilgileri hedef alınıyor.

FİNANSAL GÜVENLİK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Çevrim içi harcamalarda ana kart bilgileri yerine dinamik güvenlik kodlu veya tek kullanımlık sanal kartların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Kart verileri girilmeden önce internet adresinin "https://" protokolüne sahip olduğu ve tarayıcıda kapalı kilit simgesinin yer aldığı kontrol ediliyor.

Bankacılık uygulamalarında anlık harcama bildirimlerinin etkinleştirilmesi, şüpheli işlemlerin erken tespiti için öneriliyor.

Veri sızıntısı ve yetkisiz erişim risklerine karşı kredi kartı bilgilerinin tarayıcılara ve platformlara kaydedilmemesi gerektiği belirtildi.

ŞÜPHELİ İŞLEM DURUMUNDA İZLENECEK ADIM

Kullanıcıların kartlarında onaylamadıkları bir harcama görmeleri halinde, yetkisiz işlemi durdurmak adına vakit kaybetmeksizin kartı çıkaran finansal kuruluşla iletişime geçerek harcama itirazında bulunmaları, kartı iptal ettirmeleri ve yeni kart talebinde bulunmaları gerekiyor.