Her gün milyonlarca kişi kredi kartıyla alışveriş yapıyor. Ancak birçok vatandaş, ödeme sırasında farkında olmadan “komisyon” adı altında fazladan ücret ödüyor. Özellikle küçük tutarlı alışverişlerde gözden kaçan bu kesintiler, aslında tamamen yasa dışı. Üstelik tüketiciler, ödedikleri bu bedelleri kuruşuna kadar geri alma hakkına sahip.

KREDİ KARTI KOMİSYONU YASAL MI?

Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde bazı işletmelerin müşterilerden komisyon talep etmesi, tüketiciler arasında mağduriyete yol açmaya devam ediyor. Çoğu zaman tüketiciye bilgi verilmeden alınan bu ücretler, özellikle tütün ürünleri satışlarında sıkça görülüyor.

Oysa 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesi, üye iş yerlerinin kart kullanımı nedeniyle müşterilerden komisyon veya benzeri ek ücret talep etmesini açıkça yasaklıyor. Yasaya göre, kredi kartıyla nakit ya da peşin ödeme arasında fark uygulanması da mümkün değil.

FAZLADAN ALINAN ÜCRET GERİ ALINIYOR

Uzmanlar, kredi kartı ile ödeme sırasında alınan komisyonların yasalara aykırı olduğu için iade edilebileceğini belirtiyor. Tüketicilerin yapması gerekenler ise oldukça basit:

-Ödeme yapılan fiş veya makbuzu saklamak

-e-Devlet üzerinden ya da il/ilçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmak

-Alınan bedelin faiziyle birlikte iadesini talep etmek

KAYSERİ'DE EMSAL OLAY: 2 TL İÇİN BAŞVURDU, PARASINI GERİ ALDI

Bu durumun en güncel örneklerinden biri Kayseri’de yaşandı. Kredi kartıyla yaptığı bir alışverişte 2 TL komisyon kesildiğini fark eden bir vatandaş, durumu Tüketici Hakem Heyeti’ne taşıdı. Yapılan inceleme sonucunda kesintinin yasa dışı olduğuna karar verildi ve 2 TL’lik komisyon bedeli tüketiciye iade edildi.

Yetkililer, tutarın düşük olmasının başvuru yapmaya engel olmadığını ve benzer durumlarda tüm tüketicilerin hak arayabileceğini vurguladı.

Yasa dışı komisyon uygulayan işletmeler yalnızca iade yapmakla kalmıyor. Mevzuata göre bu iş yerlerine yüz binlerce liraya varan idari para cezaları uygulanabiliyor. Ayrıca bankalarla yapılan POS sözleşmeleri iptal edilebiliyor ve işletmeler bir yıl boyunca yeni sözleşme yapamıyor.

Tüketiciler, Tüketici Hakem Heyeti’nin yanı sıra BDDK, Ticaret Bakanlığı ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na da şikâyette bulunabiliyor.