Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 2026 yılı devlet katkısı üst limitini tamamlamak isteyenler için ödeme yöntemi önem taşıyor. BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, kredi kartıyla yapılan ödemelerde bloke süresinin 45 güne kadar çıkabildiğini belirterek ödemelerin en geç 15 Kasım'a kadar yapılmasını önerdi.

Bloke süresi, emeklilik şirketine ve kullanılan kredi kartına göre değişiyor. Bu süre nedeniyle ödeme yıl sonuna kadar ilgili sözleşmeye işlenemeyebiliyor. Katılımcıların son günleri beklemek yerine kendi emeklilik şirketlerinin işlem takvimini önceden öğrenmesi gerekiyor.

AZAMİ DEVLET KATKISI 79 BİN 272 TL

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 2026 yılında yatırılan katkı paylarının yüzde 20'si oranında devlet desteği sağlanıyor. Yıllık üst sınırdan yararlanmak için toplam 396 bin 360 TL katkı payı ödenmesi gerekiyor. Yıllık brüt asgari ücret toplamına karşılık gelen bu tutar için alınabilecek azami devlet katkısı 79 bin 272 TL.

Birden fazla BES sözleşmesi bulunması bu üst sınırı artırmıyor. Limit sözleşme başına değil, katılımcı bazında hesaplanıyor. Farklı şirketlerdeki sözleşmelere yapılan ödemeler birlikte değerlendiriliyor; her sözleşme için ayrı ayrı azami devlet katkısı alınamıyor.

NAKİT ÖDEMEDE ŞİRKET TEYİDİ GEREKİYOR

Aktaş'ın paylaşımına göre katılımcılar, kendi emeklilik şirketlerinden teyit etmek şartıyla 31 Aralık'a kadar nakit ödeme yapmayı da değerlendirebilir. Bu yöntemde paranın şirket hesabına hangi tarihte geçtiğinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

KATKININ TAMAMINA HEMEN HAK KAZANILMIYOR

Devlet katkısının hesaba aktarılması, tutarın tamamına hemen hak kazanıldığı anlamına gelmiyor. EGM'nin açıkladığı kurallara göre sistemde en az 3 yıl kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin yüzde 15'ine, en az 6 yıl kalanlar yüzde 35'ine, en az 10 yıl kalanlar ise yüzde 60'ına hak kazanıyor.

Emeklilik hakkının kazanılması, vefat veya maluliyet durumlarında hak ediş oranı yüzde 100'e ulaşıyor. Bu nedenle devlet katkısının yalnızca kısa vadeli bir kazanç olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanıyor.