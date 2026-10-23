Günlük hayatta nakit kullanımının yerini büyük oranda kredi kartları ve dijital transferler aldı.

Dijitalleşen vergi ve bankacılık altyapısı sayesinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sistemdeki olağan dışı finansal hareketleri analiz edebilme imkanına sahip.

Mevcut yasal çerçevede, resmi gelir beyanları ile harcama dengeleri, kartın kullanım biçimi ve nakit avans gibi imkanların amacı dışında değerlendirilmesi belirli kurallara bağlanmış durumda.

BEYAN EDİLEN GELİR İLE HARCAMA DENGESİ İNCELENİYOR

Vergi mevzuatı ve mali analiz sistemleri açısından bireylerin resmi olarak beyan ettikleri gelir düzeyi ile harcama profilleri arasında makul bir dengenin olması beklenir.

Resmi kayıtlarda geliri bulunmayan ya da oldukça düşük görünen bir kişinin düzenli olarak çok yüksek tutarlı kredi kartı ekstreleri ödemesi, mevzuat gereği sistemlerde "izaha muhtaç işlem" olarak değerlendirilebilir. Bu gibi durumlarda vergi idaresi, harcamaların kaynağını (birikim, gayrimenkul satışı, miras vb.) belgelendirmenizi talep edebilir.

KREDİ KARTINI BAŞKASINA KULLANIMA AÇMANIN RİSKİ VAR MI?

Sıkça karşılaşılan "arkadaşın veya akrabanın kartıyla yüksek tutarlı alışveriş yapıp, borcu nakit ya da IBAN ile kapatma" alışkanlığı mali açıdan risk taşır.

Bir kişinin kredi kartı borcunun sürekli farklı hesaplardan ödenmesi veya kişinin banka hesabına başkalarından düzenli para girişi olup bu paranın doğrudan kart borcuna gitmesi, finansal sistemde kayıt dışı para trafiği veya gizli bir ticari faaliyet izlenimi yaratabilir. Bu durum, kart sahibinin hesaplarının incelemeye konu edilmesine yol açabilir.

KREDİ KARTI VE NAKİT AVANS YATIRIM AMACIYLA KULLANILABİLİR Mİ?

Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri uyarınca; bireysel kredi kartları ve kredi kartından çekilen nakit avansların kullanım amaçları kısıtlanmıştır.

Kart limitlerinin veya nakit avans tutarlarının döviz, altın, kripto para veya mevduat gibi yatırım araçlarına yönlendirilmesi ya da ticari finansman amacıyla kullanılması yasal mevzuata aykırıdır.

Bankalar, bu tür kullanım tespit ettiklerinde kart limitlerini dondurma veya kartı kullanıma kapatma yetkisine sahiptir.

'KART YERİNE IBAN'A AT' TEKLİFİ TÜKETİCİYİ NASIL ETKİLER?

Alışveriş esnasında komisyon ödememek adına kredi kartı yerine şahsi IBAN’a yönlendirme yapılması, tüketici açısından da risk barındırır.

Kredi kartı ile yapılan harcamalarda işlem anında fatura veya fiş düzenlenmesi zorunludur. Kart yerine yapılan belgesiz ödemelerde, olası bir tüketici uyuşmazlığında veya ayıplı mal durumunda hukuki hakları kanıtlamak zorlaşır. Ayrıca faturasız işleme aracılık edilmiş olması durumunda mali incelemelerde bilgi sahibi olarak ifadenize başvurulabilir.

Kartınızı Yalnızca Kendi Harcamalarınız İçin Kullanın: Tanımlı kartınızı başkalarının ticari veya kişisel yüksek tutarlı harcamalarında kullandırmayın.

Yüksek Harcamalarda Kaynak Belgelerinizi Saklayın: Gelirinizin üzerinde gerçekleşen büyük harcamalarda (araç satışı, birikim vb.) paranın kaynağını gösterir evrakları muhafaza edin.

Fiş ve Faturanızı Almayı Unutmayın: Kredi kartı ekstrenizdeki tutarlarla eşleşen fatura ve fişleri saklayarak hem tüketici haklarınızı koruyun hem de mali uyumu sağlayın.

Nakit Avansı Amacına Uygun Kullanın: Nakit avans ve kart limitlerini yatırım araçlarına yöneltmek yerine bireysel ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirin.