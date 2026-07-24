Son yıllarda artan e-ticaret hacmiyle birlikte, dijital platformlardaki veri sızıntıları ve yetkisiz işlem riskleri de gündemdeki yerini koruyor.

Bankacılık ve siber güvenlik uzmanları, fiziki kredi kartı bilgilerinin doğrudan internet sitelerine girilmesinin ciddi güvenlik açıklarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu noktada öne çıkan sanal kart teknolojisi, geleneksel kredi kartı kullanımının yerini almaya başladı.

SANAL KART NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Sanal kart, mevcut kredi kartınıza veya vadesiz hesabınıza bağlı olarak dijital ortamda üretilen, fiziki olarak basılmayan bir kart türüdür. Kartın 16 haneli numarası, son kullanma tarihi ve CVV güvenlik kodu, bağlı olduğu asıl karttan tamamen farklıdır.

Siber güvenlik uzmanları, sanal kartların çalışma mantığını "geçici dijital kimlik" olarak tanımlıyor. Kullanıcılar, internet üzerinden yapacakları alışverişin tutarı kadar sanal karta limit tanımlıyor ve işlem gerçekleştikten sonra kalan limit otomatik olarak sıfırlanabiliyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN RİSKLERİ SANAL KART LİMİTLERİYLE YÖNETİN UYARISI

Finans sektörü temsilcileri ve bankacılık uzmanları, e-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken sanal kart kullanılmasının üç temel avantaj sunduğunu belirtiyor:

Limit kontrolü: Sanal kartın limiti sadece yapılacak harcama kadar belirlenebilir. Bu sayede olası bir veri sızıntısında karttan belirlenen tutarın üzerinde çekim yapılması engellenir.

Geçici kullanım özelliği: Tek kullanımlık veya belirli süre geçerli sanal kartlar sayesinde, kart bilgileri üçüncü tarafların eline geçse dahi geçerliliğini yitirir.

Asıl kart bilgilerinin gizliliği: İnternet sitelerine asıl kredi kartı numarası verilmediği için, ana kartın çalınma veya kopyalanma riski ortadan kalkar.

SANAL KART NASIL OLUŞTURULUR?

Bankacılık uzmanlarının aktardığı bilgilere göre sanal kart oluşturmak oldukça pratik bir süreçten oluşuyor. Müşterisi olunan bankanın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden birkaç adımda işlem tamamlanabiliyor:

-Mobil bankacılık uygulamasına giriş yapılır.

-Kartlarım menüsünden Sanal Kart Oluştur seçeneği tıklanır.

-Kartın bağlanacağı asıl kart veya hesap seçimi yapılır.

-Yapılacak alışverişe uygun bir kullanım limiti belirlenir.

Sanal kart, tanımlandığı andan itibaren anında kullanıma hazır hale gelmektedir. Kullanıcılar dilerseler alışveriş sonrasında kartı tamamen kapatabilir ya da limitini sıfırlayarak güvenliği üst seviyede tutabilir.