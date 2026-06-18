İnternet üzerinden alışveriş yapmak artık günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmişken dijital pazar yerleri büyüdükçe, siber dolandırıcıların iştahı da kabarıyor.

Son dönemde sahte siteler, veri sızıntıları ve gelişmiş hack yöntemleri nedeniyle binlerce mağduriyet yaşanıyor. Uzmanlar uyarıyor: Eğer online alışveriş yapıyorsanız büyük bir riskle karşı karşıyasınız. Peki, bu tehlike çemberinden kartınızı ve paranızı nasıl koruyacaksınız? İşte bilmeniz gereken detaylar...

SİBER KORSANLARIN TUZAĞINA DÜŞMEMEK İÇİN 5 ADIM

-SANAL KART KULLANMAK

Tehlikeyi daha başlamadan bitirmenin en etkili yolu, asıl kredi kartı bilgilerinizi internet ortamından tamamen uzak tutmaktır.

Bankanızın mobil uygulamasına girerek saniyeler içinde bir sanal kart oluşturun. Alışveriş yapacağınız tutar kadar limit belirleyin ve ödemeyi bu kartla yapın. Böylece kart bilgileriniz ele geçirilse bile hackerlar boş bir limitle karşılaşacaktır.

-SSL VE HTTPS FİLTRESİ

Dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerden biri, popüler alışveriş sitelerinin birebir kopyasını (sahtesini) yapmaktır.

Bu tuzağa düşmemek için sitenin URL adresini çok dikkatli kontrol edin. Güvenli bir platformda olduğunuzu anlamak için adres çubuğunun başında "HTTPS" yazdığından ve bir SSL sertifikası (asma kilit simgesi) bulunduğundan emin olun. Bilinmeyen, şüpheli görünen siteler yerine kurumsal ve resmi platformları tercih edin.

Adres çubuğunda kilit simgesi yoksa veya "Güvenli Değil" uyarısı görüyorsanız, o sayfaya asla kart bilgisi girmeyin!

-3D SECURE SİSTEMİ

Ödeme ekranına geldiğinizde size ek bir güvenlik katmanı sunmayan platformlardan uzak durun.

Ödeme aşamasında cep telefonunuza tek kullanımlık bir onay kodu gönderen 3D Secure sisteminin aktif olmasına dikkat edin. Güvenilir ödeme altyapılarını kullanan siteler, paranızın sizden izinsiz çıkmasına engel olan en büyük kalkanınızdır.

HALKA AÇIK Wİ-Fİ AĞLARINDA ALIŞVERİŞ YAPMA HATASI

Kafe, havalimanı veya otel gibi yerlerde sunulan ücretsiz, halka açık Wi-Fi ağları siber korsanlar için adeta birer avlanma alanıdır.

Bu ağlara bağlıyken yapacağınız bir alışveriş, kart bilgilerinizin havada yakalanmasına neden olabilir. Online ödemelerinizi her zaman kendi hücresel veriniz (mobil internetiniz) veya güvenli ev ağınız üzerinden yapın. Ayrıca cihazlarınızdaki antivirüs yazılımlarını güncel tutun.

"KARTIMI KAYDET" SEÇENEĞİNİ İŞARETLEMEYİN

Alışverişi bitirirken karşımıza çıkan "Bir sonraki alışveriş için kart bilgilerini hatırla" seçeneği büyük bir tembellik tuzağıdır.

Alışveriş bitiminde web sitesinin ödeme ekranındaki "kart bilgilerimi hatırla" veya "kaydet" seçeneğini kesinlikle işaretlemeyin. Gelecekte o sitenin yaşayabileceği olası bir siber saldırıda, havuzda biriken kart bilgilerinizin siber çetelerin eline geçebileceğini unutmayın.