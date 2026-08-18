Banka kartı ve kredi kartı kullanımının rekor seviyelere ulaştığı günümüzde uzmanlar, ödeme alışkanlıklarındaki hız ve temassız kullanım rahatlığının büyük bir güvenlik açığı yarattığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ödeme anında POS cihazı ekranındaki tutarın teyit edilmemesi, kart kullanıcılarının operasyonel hatalar, sistem aksaklıkları ve yetkisiz çekimler nedeniyle ciddi maddi kayıplara uğramasına yol açıyor.

FİNANSAL RİSKLERİ BERABERİNDE GELİYOR

Uzmanlar, tutar kontrolü yapılmadan onaylanan işlemlerin ciddi finansal riskler barındırdığını vurguluyor. İşletme personelinin manuel tutar girişi sırasında yapabileceği basım hataları, örneğin 150 TL yerine 1.500 TL yazılması, anında onaylandığı takdirde doğrudan bir borç yükümlülüğü oluşturuyor.

İletişim aksaklıkları sırasında alınan "işlem başarısız" uyarısı üzerine ilk işlemin durumu kontrol edilmeden kartın tekrar okutulması ise aynı tutarın hesaba iki kez yansıtılmasına neden olabiliyor.

Bunun yanı sıra, özellikle turistik bölgelerde veya yurt dışı altyapılı POS cihazlarında işlemin yerel para birimi yerine döviz cinsinden başlatılması, yüksek kur dönüşüm oranları nedeniyle beklenmedik maliyetler çıkarıyor.

Hatalı çekimlerin fark edilmesi durumunda başlatılan Ters İbraz süreçleri de belgelendirme zorunluluğu ve bankalar arası inceleme süreleri nedeniyle paranın uzun süre bloke kalmasına yol açıyor.

UZMANLAR GÜVENLİ HARCAMA UYARISI YAPTI

Kart hamillerinin harcamalarını kontrol etme ve bildirme yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan uzmanlar, güvenli harcama için akıcı bir kontrol rutini oluşturulması gerektiğini belirtti.

Ödeme yaparken kartınızı cihaza yaklaştırmadan veya şifrenizi girmeden önce POS ekranındaki net tutarı mutlaka gözünüzle teyit etmeniz gerekiyor.

İşlem tamamlandıktan sonra cihazdan çıkan slip ile alışveriş fişindeki tutarı eşleştirmek ve slipleri ekstre dönemine kadar saklamak olası anlaşmazlıkları önlüyor.

Yanlış çekimlerde işletmenin sözlü bildirimleriyle yetinmeyip cihazdan basılı bir iptal veya iade slipsi almak hak kayıplarının önüne geçiyor.

Dijital güvenlik tarafında ise banka mobil uygulamalarından anlık harcama bildirimlerini açık tutmak, online işlemlerde limiti ayarlanabilir sanal kartlar tercih etmek ve her ay banka ekstresini detaylıca inceleyerek şüpheli durumlarda 180 gün içinde bankaya başvurmak finansal güvenliğinizi korumanızı sağlıyor.