Son dönemde yükselen faiz oranları ve bankaların güncellenen ücret tarifeleri, günlük finansal alışverişlerde konfor sağlayan pek çok alışkanlığın maliyetini sessizce artırdı. Bunların başında ise şüphesiz kredi kartına bağlanan otomatik fatura ödeme talimatları geliyor.

Finans uzmanları, ekstrelerini detaylı incelemeyen tüketicilerin her ay ciddi bir 'gizli maliyet' yüküyle karşı karşıya kaldığı konusunda uyardı.

3 TEMEL FİNANSAL RİSK VAR

Uzmanlara göre, tüketicilerin hayatını kolaylaştıran bu sistem, arka planda üç temel finansal risk barındırıyor:

FATURA ÖDEME KOMİSYONU VE İŞLEM ÜCRETLERİ

Birçok banka, kredi kartından ödenen elektrik, su, doğalgaz veya telekomünikasyon faturalarını standart bir alışveriş olarak değerlendirmiyor. Bu ödemeler, 'nakit avans' veya 'özel hizmet' kategorisine alınarak fatura başına sabit bir işlem ücreti ya da %1 ila %3 arasında değişen oranlarda komisyona tabi tutulabiliyor. Birkaç farklı fatura için ödenen bu küçük meblağlar, yıllık bazda hissedilir bir kayba dönüşüyor.

BİLEŞİK FAİZ TUZAĞI

Otomatik ödemeye bağlanan faturalar, ay sonunda kredi kartı ekstrenize birer harcama kalemi olarak yansır. Eğer dönem borcunun tamamını ödemeyip sadece 'asgari ödeme' tutarını yatırırsanız, ödenmeyen fatura tutarları dahil tüm kalan borca akdi faiz işletilir. Bu durum, zamanla faturanın kendi bedelinden çok daha yüksek bir faiz yükü doğurur.

OTOMATİK ÇEKİM RAHATLIĞI VE KONTROLSÜZLÜK

Abonelik bazlı hizmetlerde (dijital platformlar, İnternet servis sağlayıcıları, özel sigortalar vb.) yaşanan fiyat artışları veya hatalı faturalandırmalar, otomatik ödeme sayesinde kullanıcıların gözünden kaçıyor. İtiraz süresi geçtikten sonra fark edilen hatalı kesintilerin iadesi ise zaman ve emek kaybına yol açıyor.

UZMANLARDAN ALTIN TAVSİYE

- Otomatik fatura talimatlarınızı kredi kartı yerine vadesiz mevduat (vadesiz TL) hesabınıza tanımlayın. Vadesiz hesaptan yapılan otomatik fatura ödemelerinde genel olarak işlem ücreti veya komisyon alınmaz.

- Her ay ekstrenizde yer alan "fatura ödeme komisyonu", "BSMV" veya "işlem ücreti" gibi kalemleri kontrol edin.

- Mobil bankacılık uygulamanız üzerinden harcama ve fatura çekim limitleri belirleyerek beklenmedik yüksek çekimlerin önüne geçin.