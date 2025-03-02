Kredi kartıyla sigara satışında fırsatçılar yeni bir yönteme başvurmaya başladı.

Kartlı alışverişlerde bazı işletmeler 1 ila 5 TL arasında komisyon istiyordu.

Tütün ürünlerinde kredi kartına fark alınmasının Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesi gereğince yasaya aykırı olduğu bilinirken, 200 bin lira da ceza kesiliyor.

YENİ YÖNTEM BELLİ OLDU

Tüketicilerin şikayetleri sonrası kimi işletmeler uygulamalarına devam ederken kimi işletmelerde yeni bir yönteme başvurdu.

Artık karta sigara alışverişlerinde yanında herhangi bir ürün alma zorunluluğu başladı.

Son dönemde artan bu uygulamaya birçok işletme başvururken komisyon tutarıyla elde edeceğinden daha yüksek bir rakama satış yapmış oluyor.

Kimi işletmeler böylece "komisyon" cezasını delmeyi hedefliyorlar.