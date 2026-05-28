Vatandaş öyle bir borç sarmalının içinde ki en ucuz sokak lezzeti olan simit bile kredi kartıyla alınmaya başlandı. İktidara gelmeden önce çay-simit hesabını dilinden düşürmeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de simidi kredi kartıyla alan bir vatandaş “Para nerede? Kart borcunu nasıl öderiz Allah bilir” dedi. Erdoğan Rize simidinin lezzetini överken, Rize’de simit kafe işleten esnaf işlerinin iyi olmadığından yakınıyor.

BORCU NASIL ÖDERİZ?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Rize’de esnafla bir araya geldi. Rize’de simit 10-15 liraya satılırken Çömez, simit kafe işleten esnafa “İşler nasıl” diye sordu. Esnaf ise “Hiç iyi değil, millet simidi bile kredi kartıyla alıyor” yanıtını verdi. O sırada simit alan yaşlı bir teyze de simit alıp kredi kart uzattı ve Çömez’e “Para nerede, kartla aldık, yiyeceğiz, kart borcunu nasıl öderiz Allah bilir” dedi.

5 kişilik bir aile için çay simit hesabının aylık maliyeti asgari ücrete yaklaşırken dar gelirli mahalle fırınlarında ekmeğin yanında simit alamaz oldu. Aldığı zaman da kredi kartına başvurduğu için fırınlarda bile POS cihazları görülmeye başlandı. Çömez’in Rize’de görüştüğü vatandaşlar geçim sıkıntısına değinip ekonomiden dert yandı.

Çömez, izlenimlerini “Dertsiz vatandaşa rastlamadım, sadece Rize’de değil nereye gitsem her yerde vatandaşlar dert küpü” ifadesiyle anlattı. Vatandaşlar Çömez’e şöyle dert yandı: “Memleketin hali kötü. Durum iyi değil, maaşlara yüzde 12 zam verdiler. İki ayda enflasyonla gitti.”

Torunuma harçlık veremedim

Rizeli bir muhtar, Turhan Çömez’e dert yanarak “30 sene muhtarlık yaptım. Kalp hastası oldum ayrıldım. 21 bin 500 lira alıyorum. Yetmiyor, darlanıyorum, toruna verecek harçlık yok’’ dedi. Bir başka vatandaş da ‘’Bayram geldi kurban kesmemiz zaten imkansız, etin tadını unuttuk, gelip görsünler milletin halini” diye konuştu.

Erdoğan, Rize simidini övdü

Memlekette simit bile kartla alınırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün bayram namazının ardından basın mensuplarına simit dağıtırken, Rize simidini övdü. Bir basın mensubu Erdoğan’a “Rize simidinin yeri başka değil mi” sorusunu sorarken Erdoğan, “Yok be... İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı” yanıtını verdi. Erdoğan, bu yıl ramazan bayramında da memleketi Rize’ye giderek “Bu bizim simit. Bu sadece Rize’de olur” diyerek Rize simidini övmüştü.