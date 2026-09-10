Günlük alışverişlerden taksi yolculuklarına kadar pek çok alanda kredi kartıyla yapılan ödemelerde alınan komisyonlar, tüketici ile esnafı karşı karşıya getiriyor.

Yasal olarak yasak olmasına rağmen bazı işletmelerin yüzde 12’ye varan ek ücret talep etmesi, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Esnaf yüksek banka komisyonlarından, vatandaş ise yasa dışı alınan bu farklardan şikâyetçi.

DÜZENLEMELER BANKA KARTLARINI DA KAPSIYOR

Mevzuata aykırı uygulamanın tespiti hâlinde üye iş yeri sözleşmesinin feshedilmesi ve bir yıl süreyle yeni sözleşme yapılamaması öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası düzenlemelerine göre kredi kartıyla yapılan peşin işlemlerde azami komisyon yüzde 3,56, banka kartlarında ise yüzde 1,04 olarak uygulanıyor. İşletmeler maliyetlerini ürün veya hizmet fiyatlarına yansıtabilse de sadece ödeme yönteminden dolayı müşteriden ayrıca ücret talep edemiyor.

TAKSİLERDE YENİ SİSTEM DÖNEMİ

Taksilerde entegre sistem geçişi için takvim işliyor. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile taksilere, taksimetreyle entegre çalışan Taksi Mali Cihazı kullanma mecburiyeti getirildi.

Yeni sistemle taksimetrede oluşan ücretin cihaza otomatik aktarılması, manuel tutar girişinin engellenmesi ve kartla ödeme kabul edilmesi hedefleniyor. Mevcut taksiler için geçiş süresi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 16 Kasım 2026 tarihine kadar uzatıldı.

ÖDENEN TUTARLAR İADE ALINABİLİR

Türkiye Gazetsi'nde yer alan habere göre,konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör uzmanları "Bu farkı ödemek zorunda kalan tüketicilerimiz, fiş veya faturalarıyla birlikte Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak ödedikleri bedeli yasal faiziyle geri alabilirler" şeklinde uyarıda bulunuyor.