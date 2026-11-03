Kredi ve banka kartlarında yaklaşık 60 yıldır yer alan manyetik şerit teknolojisi için geri sayım başladı.

IBM tarafından 1960'ların başında geliştirilerek kart bilgilerinin dijital okunmasını sağlayan ve ödeme sistemlerinde önemli bir dönüşüm başlatan bu yöntem, yerini daha gelişmiş güvenlik standartlarına bırakıyor.

TheStreet'te yayımlanan habere göre Mastercard, yeni kartlarda manyetik şerit zorunluluğunu kaldırırken 2033'e kadar bu teknolojiyi kartların tamamında sonlandırmayı planlıyor; Visa ise şu aşamada benzer bir geçiş planı açıklamadı.

ESKİ YÖNTEM GÜVENLİK AÇIĞI YARATIYOR

EMV çip teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte manyetik şeritler, güvenlik açısından eski ve daha savunmasız bir yöntem haline geldi.

Manyetik şeritlerde kart numarası ile son kullanma tarihi gibi bilgilerin sabit şekilde saklanması; ATM'lere veya akaryakıt istasyonlarına yerleştirilen kopyalama cihazlarıyla verilerin ele geçirilmesine ve sahte kart üretilmesine olanak tanıyabiliyor.

Buna karşın, dünya genelindeki yüz yüze kart işlemlerinin yaklaşık yüzde 98'inde kullanılan çipli kartlarda, her işlem için benzersiz bir doğrulama kodu üretiliyor.

Banka tarafından kontrol edilen bu kodun her alışverişte değişmesi, kopyalanan verilerin yeniden kullanılmasını zorlaştırıyor. Çipli sistemlerin yanı sıra temassız ödeme de giderek yaygınlaşıyor.

ADIM ADIM GEÇİŞ TAKVİMİ

Mastercard'ın manyetik şeritleri kullanımdan kaldırma planı şu aşamalarla uygulanacak:

2024: Avrupa gibi çipli ödeme kullanımının yaygın olduğu pazarlarda, yeni basılan Mastercard kredi ve banka kartlarında manyetik şerit zorunluluğu kaldırıldı.

2027: ABD'deki bankaların yeni çipli Mastercard kartlarına manyetik şerit ekleme zorunluluğu sona erecek.

2029: ABD ve Kanada'daki ön ödemeli kartlar haricinde basılacak yeni Mastercard kredi ve banka kartları tamamen manyetik şeritsiz üretilecek.

Dünyanın büyük bölümünde terminal ve ATM'lerin manyetik şerit okuyucularını kaldırmasına da Nisan 2029'dan itibaren izin verilecek.

2033: Mastercard kredi ve banka kartlarının tamamında manyetik şerit kullanımı tamamen sona erecek.

Süreç boyunca kullanıcıların elinde bulunan mevcut kartlar son kullanma tarihlerine kadar geçerliliğini koruyacak. ABD'deki kart terminallerinde ise manyetik şeritle ödeme seçeneğinin korunması öngörülüyor.