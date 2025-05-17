Türkiye'de uygulanan sıkı para politikalarını desteklemek amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024 yılında bankalara gönderdiği tebliğ ile kredi kartı işlemlerine çeşitli kısıtlamalar getirmişti.



Alınan karar sonucunda, kredi kartlarından yapılacak nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde 12 aylık vade sınırı 3 aya düşürülmüş, ayrıca nakit avans işlemlerinde üst sınır 25 bin lira olarak belirlenmişti.

KREDİ KARTLARINDA NAKİT AVANS LİMİTİ DEĞİŞECEK



14 Şubat'ta alınan karar ile BDDK, ihtiyaç kredilerinde 12, 24 ve 36 ay vadeye kadar olan limitlerde değişikliğe gidildiğini duyurdu. İhtiyaç kredilerinde yapılan değişikliğin ardından bankacılık sektörü, benzer bir güncellemenin kredi kartı işlemleri için de yapılmasını talep ederken, söz konusu talebin ardından kart limitlerinde değişiklik hazırlığında son aşamaya gelindi.



Talep enflasyonunu baskılamak amacıyla kredi kartlarına getirilen kısıtlamaları aşamalı şekilde gevşetmeye hazırlanan ekonomi yönetimi, 25 bin TL olarak belirlenen nakit avans ve taksitli nakit avans üst sınırını 50 bin liraya yükseltmeye hazırlanıyor.

NAKİT İŞLEMLERİNDE VADE UZATILACAK



Öte yandan bankacılık sektörü, limitlerde yapılacak değişikliklerin yanı sıra, kredi kartları için uygulanan 3 aylık vade sınırından da rahatsız. Mart ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bankalar arasında yapılan toplantıda bankacılık sektörü, kredi kartı limitlerindeki tavan vadenin geçtiğimiz yıllardaki gibi 12 aya çıkarılmasını talep etti.



BDDK, nakit çekim uygulamalarına yönelik normalleşmeye 'kademeli' şekilde uygulamayı planlarken, ilk aşamada 3 aylık limitin 6 aya yükseltilmesi hedefleniyor.



YÜZDE 25 SINIRI DEVAM EDECEK



Bankaların uyguladığı ve mevcut kart limitinin yüzde 25'ine kadar nakit kullanımına izin veren kısıtlamada ise herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor.