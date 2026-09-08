Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. 2027-2029 Orta Vadeli Program kapsamında, kredi kartı limitlerinin vatandaşların gerçek gelirleri ve ödeme gücüyle daha uyumlu hale getirilmesi için yeni bir veri altyapısı kurulması planlanıyor.

BORÇ YÜKÜNÜ DAHA KAPSAMLI GÖRECEKLER

Bu kapsamda SGK'da bulunan gelir bilgilerinin, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kredi ve borçluluk verileriyle birlikte değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylece bankaların limit belirlerken kişinin gelirini ve mevcut borç yükünü daha kapsamlı şekilde görmesi amaçlanıyor.

GELİRİN 4 KATI SINIRI UYGULANIYOR

Mevcut kurallara göre kişinin tüm bankalardaki kredi kartı limitleri, kart sahipliğinin ilk yılında aylık ortalama gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise 4 katını aşamıyor. BDDK ayrıca Ocak 2026'da yeni kart başvuruları ve limit artışlarında gelirin belgelerle doğrulanmasına karar vermişti.

Yeni sistemle birlikte özellikle yüksek limitlerin kişinin gerçek ödeme gücüyle daha yakından ilişkilendirilmesi ve aşırı borçlanma riskinin azaltılması hedefleniyor.

YÜKSEK LİMİTLİ KARTLAR İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli kararıyla bankalara, yüksek kredi kartı limitlerini gelirle uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalarını 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlama yükümlülüğü getirilmişti.