Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren limit düzenlemesinde gözler önümüzdeki döneme çevrildi. BDDK'nın kararıyla kredi kartı limitlerinin kullanıcıların gelirleriyle uyumlu hale getirilmesi planlanırken, uygulamanın nasıl hayata geçirileceğine ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Bankacılık sektöründe düzenlemenin önümüzdeki dönemde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

LİMİTLERİN GELİRE GÖRE BELİRLENMESİ PLANLANMIŞTI

BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli kararıyla yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut kartların limitlerinin artırılması sırasında müşterinin aylık ya da yıllık ortalama gelirinin esas alınması kararlaştırılmıştı. Gelirin de bankaların kabul edeceği belgeler üzerinden doğrulanması öngörülmüştü.

Düzenlemede, bir kişinin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limitinin ilk yıl için aylık ortalama gelirinin iki katını, ikinci yıl ve sonrasında ise dört katını aşmaması esas alınmıştı. BDDK'nın kendi bilgilendirmesinde de mevcut sistemde bu sınırlar yer alıyor.

GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ

Söz konusu kararda bankaların tüm kart limitlerini belirlenen azami limitlerle uyumlu hale getirmesine yönelik çalışmaların nihai olarak 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlanması istenmişti. Bu tarih yaklaşırken kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesine ilişkin düzenlemenin nasıl uygulanacağı yeniden gündeme gelebilir.

YÜKSEK LİMİTLİ KARTLAR İÇİN NE OLACAK?

2026 başındaki düzenlemede yalnızca gelecekte açılacak veya limiti artırılacak kartlar değil, mevcut yüksek limitli kartlar için de çeşitli limit azaltım hükümleri getirilmişti.

400 bin TL'nin üzerinde ve 750 bin TL'ye kadar toplam limite sahip kartlarda belirli oranlarda azaltım öngörülürken, 750 bin TL'nin üzerindeki toplam limitler için daha yüksek oranlı azaltım uygulanması kararlaştırılmıştı. Bu işlemlerin 15 Şubat 2026'ya kadar tamamlanması öngörülmüştü.

YENİ BİR AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Gelir-limit uyumuna ilişkin düzenlemenin önümüzdeki dönemde hangi yöntemle uygulanacağı, mevcut limitlerin yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve bankaların müşterilerden hangi belgeleri isteyeceği konusunda yeni bir açıklama yapılması gündeme gelebilir.

BDDK'nın güncel mevzuat listesinde 29 Ocak 2026 tarihli 11367 sayılı karar halen yer alırken, Ekim 2026 itibarıyla kredi kartlarına ilişkin yeni düzenlemeler de yapılmaya devam ediyor. 1 Ekim 2026 tarihinde kredi kartı asgari ödeme tutarlarına ilişkin yeni bir Kurul kararı yayımlandı. Bu nedenle kredi kartı limitlerine ilişkin yeni bir adımın gelip gelmeyeceği, milyonlarca kart kullanıcısı açısından önümüzdeki dönemin önemli başlıklarından biri olacak.