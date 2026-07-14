Acil nakit ihtiyacı, ev veya araba hayali kuran milyonlarca vatandaş için bankaların kapısını çalmak ilk akla gelen seçenek. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kuralları ve bankaların kendi risk politikaları nedeniyle kredi çekmek eskisi kadar kolay değil. Kredi kartı ve kredi başvurularının doğrudan reddedilmesini istemeyenlerin bazı finansal kurallara mutlaka dikkat etmesi gerekiyor.

ASGARİ ÖDEME ALIŞKANLIĞI KREDİ NOTUNU DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Kredi kartı dönem borcunun tamamını ödemek yerine sürekli sadece "asgari tutarı" yatırmak, sanılanın aksine kredi notunu zamanla eritiyor.

Yasal düzenlemelere göre; bir yıl içinde üç defa üst üste sadece asgari ödemeyi yapan ya da borcunu eksik yatıranların kredi kartları nakit avans kullanımına kapatılıyor.

Bu durumun devam etmesi halinde kart tamamen kullanıma kapatılabiliyor. Kart borcunun üzerine binen faiz yükü ve borç limit dengesinin bozulması, kredi notunuzu hızla düşürerek yeni bir kredi çekmenizi neredeyse imkansız hale getiriyor.

BANKADAN KREDİ ÇEKMENİZİ ENGELLEYEN 5 TEMEL DURUM

Eğer aşağıdaki 5 durumdan birini yaşıyorsanız, bankalardan kredi onayı almanız oldukça zor, hatta bazı durumlarda imkansızdır:

1. Kredi Notunun Riskli Seviyede Olması (1100 Puan Altı)

Findeks kredi notu, bankaların ilk baktığı karnedir. Ödemelerini geciktiren, sürekli sadece asgari borç ödeyen ve kredi notu riskli seviye kabul edilen 1100 puanın altına düşen kişilerin başvuruları sistem tarafından anında reddedilir. Bu seviyenin altındakiler kesinlikle kredi çekemez.

2. Resmi ve Belgelenebilir Gelirin Olmaması

Bankalar, verdikleri parayı geri alabileceklerinden emin olmak ister. Aylık düzenli maaşınızı, serbest meslek kazancınızı veya kira gelirinizi maaş bordrosu, SGK dökümü ya da vergi levhası gibi resmi belgelerle kanıtlayamıyorsanız kredi alamazsınız.

3. Aktif İcra ve Haciz Kaydı bulunması

Ödemelerini 90 gün boyunca yapmadığı için hakkında yasal takip (icra) başlatılmış olan ya da maaşında haciz kararı bulunan kişilerin kredi çekmesi yasal olarak engellenir. Bu hukuki süreçler tamamen temizlenip dosya kapatılmadan yeni bir kredi başvurusu yapılamaz.

4. Yaş Sınırlarına Takılmak

18 yaşından küçük olanlar yasal olarak imza yetkisine sahip olmadıkları için tek başlarına borçlanamazlar. Aynı şekilde, üst yaş sınırı da bankaların en çok dikkat ettiği konulardan biridir. Genellikle 65-70 yaş üzerindeki vatandaşlar, hayat sigortası kuralları ve risk değerlendirmeleri nedeniyle uzun vadeli kredilerden yararlanamaz.

5. Yetersiz Çalışma Süresi (Sigorta Süresi)

Bankalar gelirinizin kalıcı ve düzenli olmasına bakar. Bu yüzden aynı iş yerinde en az 3 ila 6 aydır kesintisiz olarak sigortalı çalışıyor olmanız şartı aranır. İşe yeni girenler veya çok sık iş değiştirenler bu şartı karşılayamadığı için kredi çekmekte zorlanır.

FİNANSAL SİCİLİ KORUMAK İÇİN NE YAPMALI?

Finans uzmanları, kredi kartı borçlarında sürekli asgari tutarı ödemenin ana borcu eritmediğini, aksine kalan borca sürekli faiz bindiğini hatırlatıyor.

Eğer borçlarınızı ödemekte zorlanıyorsanız, yasal takibe düşüp sicilinizi tamamen karartmak yerine, bankaların sunduğu borç yapılandırma (taksitlendirme) seçeneklerini değerlendirmek en güvenli çıkış yoludur.