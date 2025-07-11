Türkiye'de hayat pahalılığının artması ve alım gücünün düşmesi vatandaşları kredi kartlarına yönlendiriyor; Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan çoğu kişi ise kredi kartı ya da ihtiyaç kredisiyle bunları kapatmaya çalışırken borcuna borç ekliyor...

Bu olumsuz tablo Mehmet Şimşek'in Maliye ve Hazine Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından daha da kötüleşti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2025 Mayıs'ında 162 bin 617 iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ise 171 bin 123 oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre ise takipteki kredi kartı borcu 94 milyon 987 bin liraya yükseldi. Bu rakam, iki yıl önce ise sadece 9 milyon 592 bin liraydı.

Now Haber'de yer alan habere göre, ödenemediği için yasal takibe düşen kredi kartı borçları son iki yılda 10 katına çıktı.

Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde hayat şartları daha da ağırlaşırken açlık sınırı altında maaş alan asgari ücretli, kira artışları ve temel gıda fiyatları nedeniyle krediye başvuruyor. Ancak geliri yerinde saydığı için borcu günden güne katlanıyor.