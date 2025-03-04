Merkez Bankası 22 aylık aranın ardından Aralık ve Ocak'ta 250'şer puan indirime giderek yüzde 50 olan politika faizini yüzde 45'e düşürdü.

Bu sene 8 kez toplantı yapma kararı alan banka, yılın ikinci faiz kararını ise perşembe günü açıklayacak.

Ekonomistlerin tahminlerine göre Merkez Bankası bir indirim daha yaparak 250 baz puanlık düşüşle faizi yüzde 42,5 seviyesine çekecek.

Ekonomistler dün açıklanan şubat ayı enflasyonunun faiz indirimi için Merkez Bankası rahatlattığına dikkat çekerek Para Politikası metninde kritik değişiklikler olabileğini vurguladı.

MEVDUAT VE KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜYOR

Merkez Bankası'nın üst üste iki kere indirim kararının ardından yavaş da olsa mevduat ve kredi faizleri gerilemeye başladı. Aralık ayında ortalama ihtiyaç kredisi faizi yüzde 69,23 iken 21 Şubat haftasında bu oran yüzde 63,11'e geriledi.

Yıllık bileşik mevduat faizinde de durum farklı değil. 20 Aralık haftasında yüzde 59,44 iken 21 Şubat haftasında bu oran yüzde 51,75'e kadar düştü.

FAİZLER DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Ekonomistlere göre TÜİK'in açıkladığı düşük enflasyon verileri Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebilmesi için ilk etkenlerden biri. Ayrıca ekonomistlere göre kredi piyasalarının rahatlayabilmesi değil yalnızca fiyatlarda düşüş görülecek.

Politika faizlerinde düşüş ile beraber kredi faizlerinde de gerilemenin süreceği tahmin ediliyor. Fakat buna rağmen kredilere yönelik sıkı duruşun da devam edeceği öngörülüyor

ENFLASYON 20 AY ÖNCEKİ SEVİYESİNDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve gelmeden 4 ay önceki haline gelen enflasyon şubat ayında aylık yüzde 2,27 yıllık ise 39,05'e geriledi.

Böylece enflasyon 20 ay sonra yüzde 40 seviyesinin altına inmiş oldu.