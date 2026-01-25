Bir yandan faiz indirilirken, diğer taraftan kredi muslukları biraz daha kısılıyor. Faiz indirimiyle açılan alan sahada, makro ihtiyati politikalarla kısıtlanmaya çalışılıyor. Bu durum, özellikle reel sektör açısından “faiz indirimi var ama kredi yok” eleştirilerini güçlendiriyor. Sektör temsilcileri, finansman erişimi rahatlamadıkça faiz indirimlerinin bilançolara ve istihdama kalıcı bir rahatlama sağlamasının zor olduğu görüşünde.

İCRA KUYRUĞU UZUYOR

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre, icra dairelerindeki icra ve iflas dosya sayısı 2025 yılı sonunda 23 milyon 995 bine yükseldi. Bu rakama, 2025’te 1 milyon 739 bin yeni dosya eklenmesiyle ulaşıldı. 24 Ocak 2026 itibarıyla ise dosya sayısı 140 bin adet daha artarak 24 milyon 135 bine çıktı. Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indiriminin piyasalara nasıl yansıyacağı tartışılırken, iş dünyasının uzun süredir şikayetçi olduğu ticari kredi faizlerinde Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde dikkat çekici bir gerileme yaşandı.

BASKI HAFİFLEMİYOR

TCMB’nin haftalık verilerine göre, son iki haftada keskin düşüş gösteren ortalama ticari kredi faizleri (KMH ve kredi kartları hariç), 16 Ocak haftasında 6.6 puan gerileyerek yüzde 40.10’a indi. İhtiyaç kredilerinde tablo tersine döndü. 19 Aralık 2025-16 Ocak 2026’da ihtiyaç kredilerinde ortalama faiz oranı 7.21 puan artarak yüzde 56.83’ten yüzde 64.04’e yükseldi. Ticari kredi faizleri ise 6.82 puan düşüşle yüzde 46.92’den yüzde 40.10’a geriledi. İndirim sürecine rağmen kredi koşullarındaki sıkılık sürüyor ve reel sektördeki finansman baskısı hafiflemiyor.

Nakit daralması çek ve senette alarm veriyor

Ekonomideki sıkılaşma ve nakit akışındaki daralma, yılın son ayında çeklere ve ticari senetlere de yansıdı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, Aralık 2025’te 34 bin 942 adet çek karşılıksız çıktı. Bu çeklerin toplam tutarı 33.6 milyar TL oldu. Böylece 2025 genelinde 35 bin çeki düzenleyen kişiye ait 307 bin adet karşılıksız çekin parasal büyüklüğü 259 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde 29 bin 172 senet protesto edilirken, 2025’te karşılıksız çıkan senet sayısı 301 bin 388’e, toplam tutarı ise 92.3 milyar TL’ye yükseldi.