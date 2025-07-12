‘Kuvva Gıda’ adlı şirketi için yönettiği bankadan 265 milyon TL kredi aldığı ortaya çıkan AKP eski Milletvekili, Başbakan Yardımcısı ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili Veysi Kaynak SÖZCÜ’ye konuştu. Kaynak ‘’Ben Ziraat Bankası’ndan değil, Ziraat Katılım’dan kredi aldım, yöneticisi olduğum bankadan almadım, borcum da yok’’ dedi.

Kuvva Şirketi’nin bağımsız denetim raporunda yer alan bilgiler şöyle düzenlenmişti: “Kuvva tarafından 7 Ekim 2020’de 16 milyon bedelle Ziraat Bankası’na İstanbul’da bir gayrimenkul ipotek ettirilmiştir. 2023 yılında da aynı şekilde Kuvva şirketi 135 milyon bedelle bir gayrimenkulu Ziraat Bankasına ipotek olarak göstermiştir.

Veysi Kaynak

‘HİÇBİR BORCUM YOK’

2023 yılında Veysi Kaynak tarafından Kuvva’dan kullandığı krediler için İstanbul Başakşehir’de bulunan ve kendisine ait 20 milyon TL ve Ankara’da bulunan kendisine ait 50 milyon TL’lik gayrimenkulü Halk Bankası’nda ipotek olarak gösterilmiştir.” Kaynak, SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede, ‘’Benim bankaya hiçbir borcum yok, denetim raporundaki ifade sehven yazıldı” dedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da önceki gün TBMM KİT Komisyonunda yaptığı açıklamada, “Kuvva firmasının Ziraat Bankası’nda bir lira kredisi yoktur. Yönetim kurulu üyesi olduğu için bu zaten suç yani nasıl olabilir? Varsa ihbar ediyorum, gitsin, baksınlar, söz konusu olamaz” demişti.

Belgelere ‘sehven yazıldı’ iddiası

Kaynak’ın kurucusu olduğu Kuvva Gıda’nın denetim raporunu hazırlayan Elit Bağımsız Denetim Firması da bir açıklama yaparak, Veysi Kaynak’ın şirketinin Ziraat Bankası’ndan kredi kullanmadığını, bu ifadelerin belgelerde sehven yer aldığını savundu.