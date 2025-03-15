Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova’da ABD’li temsilci ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna ile olası bir ateşkes konusunda "temkinli bir iyimserlik" içinde olduklarını ifade etti.

Putin, ABD’nin 30 günlük ateşkes teklifine ihtiyatlı bir destek verdi ancak bazı soruların yanıtlanması gerektiğini belirtti. Peskov, Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşlerini paylaştığını ve toplantı sırasında Trump’a iletilmek üzere ek bilgiler verdiğini söyledi.

Peskov, Putin ve Trump’ın konuşma konusunda mutabık kaldığını, ancak bu görüşmenin zamanlamasının ABD’li temsilci Steve Witkoff’un Trump’a Moskova’da yapılan görüşmelerin içeriğini iletmesinin ardından belirleneceğini ifade etti.

'PUTİN SADECE ÖLDÜRMEK İSTİYOR'

Putin, Moskova’daki Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukraynalı askerlerin silahlarını bırakıp teslim olmaları halinde öldürülmeyeceklerini söyledi. Ancak Ukrayna ordusu, Rusya’nın bu tür açıklamalarla siyasi manipülasyon yaptığını öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Putin’in açıklamalarını "çok manipülatif" olarak tanımladı ve Putin’in ABD’nin sunduğu planı reddetmeye hazırlandığını söyledi.

Zelenski, "Şu anda aslında reddetmeye hazırlanıyor çünkü Putin, Trump’a bu savaşı sürdürmek istediğini, Ukraynalıları öldürmek istediğini açıkça söylemekten korkuyor" dedi.

Ukrayna’nın ABD’nin önerisini kabul ettiğini ve sürecin denetlenmesi için gerekli mekanizmaları kurmaya hazır olduklarını belirtti. "Biz süreci zorlaştıracak koşullar koymuyoruz. Bunu yapan taraf Rusya" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, şu an için Trump ve Putin arasında bir görüşmenin planlanmadığını ancak bu durumun değişebileceğini söyledi.