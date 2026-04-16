Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tehdidin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

AVRUPA'YA ALAYCI MESAJ

Medvedev, "Avrupa genelinde İHA ve diğer askeri ekipmanları üreten tesislerin listesi, Rus ordusu için potansiyel hedef listesidir. Bu saldırıların ne zaman gerçeğe dönüşeceği ise olayların gidişatına bağlıdır. Rahat uyuyun, Avrupalı ortaklar!" ifadelerini kullanarak gerilimi tırmandırdı.

Rusya'nın paylaştığı listede, Suffolk'taki Mildenhall kasabasında bulunan ve Ukrayna için füze üretimi yaptığı iddia edilen "Fire Point" adlı tesis dikkat çekiyor.

Söz konusu bölgenin aynı zamanda ABD Hava Kuvvetleri için kritik bir merkez olan RAF Mildenhall üssüne ev sahipliği yapması, tehdidin boyutunu artırıyor.

Listenin İngiltere ayağında Londra ve Leicester’daki bazı adreslerin de yer aldığı bildirildi.

GERİLİM TÜM AVRUPA'YA YAYILIYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya verdiği desteğin bu ülkeleri doğrudan savaşın içine çektiğini savunuyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya İHA üretimini ve tedarikini artırma kararı, Avrupa genelinde askeri-politik durumun keskin bir şekilde tırmanmasına yol açan bilinçli bir adımdır" denildi.