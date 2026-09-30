Türkiye'nin elinde bulunan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin geleceğine dair Kremlin'den değerlendirme geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu sistemlerin başka bir ülkeye nakledilmesi ihtimalinin Moskova'nın gündeminde yer aldığını bildirdi.

S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'den Rusya'nın dost kabul ettiği bir başka ülkeye gönderilmesi seçeneğine değinen Peskov, konunun masada olduğunu ifade etti.

Sistemlerin taşınması ve Türk tarafından bu yönde bir talep gelip gelmediğine ilişkin soruya yanıt veren Peskov, "Böyle bir konu gündemde.

İlgili çalışmalar yürütülüyor ve gerekli temaslar gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

LAVROV'UN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Yapılan açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçtiğimiz dönemde konuya dair getirdiği değerlendirmeleri yeniden akıllara getirdi.

Lavrov, Türkiye'deki S-400 sistemlerinin Rusya'ya dost üçüncü bir ülkeye devredilmesinin mümkün olduğunu ancak şu ana kadar kendilerine böyle bir talebin ulaşmadığını belirtmişti.

İki ülke arasındaki silah ticaretinin hukuki zeminine dikkat çeken Lavrov, "Türkiye, Rusya'nın izni olmadan bu füze sistemini üçüncü bir ülkeye transfer edemez" uyarısında bulunmuştu.