Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

TEHDİT YAŞANMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Peskov'a Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi taşıyan uçağın Moldova’dan Norveç’e hareketi sırasında İHA saldırısı tehlikesi atlattığı yönündeki açıklaması soruldu. Kremlin Sözcüsü, söz konusu uçuş sırasında böyle bir tehdit yaşanmadığını öne sürdü.

'PROVOKASYON YAPIYORLAR'

Peskov ayrıca İngiliz diplomatlarla ilgili bilgi topladığı ve Ukrayna adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla Rusya’da gözaltına alınan bir kişi hakkındaki değerlendirmesinde, Kiev yönetimini Batılı ülkeleri savaşın doğrudan tarafı haline getirmeye yönelik provokasyonlar yapmakla suçladı.

İngiltere ve Almanya’nın Ukrayna üzerindeki etkisini kaybettiğini iddia eden Peskov, Kiev yönetiminin cephede istediği sonuçları alamadığı için terör eylemlerine yöneldiğini savundu.

‘YOK EDİLMEYE DEVAM EDİLECEK’

Peskov’a, Karadeniz’de ticari gemilere yönelik saldırıların Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere zarar verip vermeyeceği de soruldu.

Rusya’nın Karadeniz’de gemilere yönelik saldırıları başlatan taraf olmadığını savunan Peskov, Ukrayna’nın Rusya’ya ait sivil altyapı ve ekonomik unsurları hedef almasıyla yeni bir sürecin başladığını söyledi.

Peskov, bazı ticari gemilerin Ukrayna ordusu için silah, mühimmat ve yakıt taşıdığını öne sürerek, bu gemilerin Rusya tarafından hedef alınmaya devam edeceğini ifade etti.