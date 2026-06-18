Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde güncel gelişmeleri ele aldı.

Rusya ile Ukrayna arasında daha önce birkaç tur görüşme gerçekleştirildiğini hatırlatan Uşakov, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme yaptığını da belirtti.

'PLATFORM SAĞLAMAYA HAZIR'

Uşakov, “Türk yetkilileri, Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin müzakereler için platform sağlamaya hazır olduklarını teyit etti” ifadesini kullandı.

"KİEV'İN SALDIRILARI GÖRÜŞMEYİ YAKINLAŞTIRMIYOR"

Uşakov, Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında olası bir görüşmeyi hızlandırmadığını dile getirdi.

'YANLIŞ BİR VARSAYIM'

Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’ne de değinen Uşakov, zirvede Ukrayna konusunun ele alındığını ifade ederek, “Muhtemelen ABD Başkanı Donald Trump'a faydasız, hatta zararlı fikirler empoze edildi. Avrupalılar, savaşın devam etmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. Onlar, savaş alanındaki durumun Ukrayna lehine olduğu yönündeki varsayımdan hareket ediyor. Bu, yanlış bir varsayım” dedi.

'TARİH HENÜZ NETLEŞMEDİ'

G7 Zirvesi sonrasında ABD yönetimiyle doğrudan bir temas kurulmadığını belirten Uşakov, Amerikan tarafının zirve sonuçlarına ilişkin bilgi paylaşmasını beklediklerini söyledi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov ayrıca, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’in Rusya’ya yakın zamanda bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığını, ancak kesin tarihin henüz netleşmediğini de aktardı.