Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Kremlin'in Ukrayna ile yapılacak bir sonraki tur görüşmeler için İstanbul'u olası bir mekan olarak değerlendirdiğini söyledi.

Rusya'nın hangi şehri tercih edeceği sorulduğunda Peskov, “Örneğin ilk tur görüşmelere ev sahipliği yapmış olan İstanbul” dedi. Peskov, “Geri kalan her şey karşılıklı mutabakat meselesidir” diye ekledi.

Rusya ve Ukrayna 2022'den bu yana ilk doğrudan görüşmelerini 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirmişti.