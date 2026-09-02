Kremlin Danışmanı Yuri Uşakov, Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Kasım ayında gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde üçlü bir toplantı yapabileceğini belirtti.

GÖRÜŞME OLASILIĞI GÜNDEMDE

Devlet televizyonunda böyle bir görüşmenin olasılığı sorulduğunda Uşakov, "Bu konu görüşüldü, evet." dedi. Her üç liderin de zirveye katılmasının beklendiğini aktaran Uşakov, "Ve eğer söylendiği gibi olursa, o zaman üçü bir görüşme gerçekleştirebilecek." ifadelerini kullandı. Uşakov, açıklamalarını Putin ve Xi'nin Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katıldığı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten yaptı.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMA YAPTI

Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, 21 üyeli APEC'in bünyesinde yer alıyor. Bir sonraki liderler zirvesine 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Şenzen kenti ev sahipliği yapacak. Zirveye katılım konusuna değinen Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise "Şu an için Başkan Trump’ın APEC’e katılımıyla ilgili bir duyurumuz bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.