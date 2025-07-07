Kommersant: "Starovoit silahla vurulmuş halde bulundu"

Kommersant gazetesi, güvenilir bir kaynağa dayandırdığı haberinde, eski Bakan Starovoit’in Moskova’nın Odintsovo bölgesinde bir araç içerisinde başından vurulmuş şekilde ölü bulunduğunu bildirdi.

Rusya İçişleri Komitesi, olayla ilgili yaptığı açıklamada Starovoit’in cesedinin araç içerisinde tespit edildiğini doğrularken, olay yerinde yürütülen soruşturmanın sürdüğünü ve ilk değerlendirmenin intihar ihtimali üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

Yetkili ağızdan doğrulama: "İntihar etti"

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Roman Starovoit’in intihar ettiğini doğruladı. Kartapolov’un bu beyanı, Kremlin'deki üst düzey istifanın arkasındaki trajik perdeyi gözler önüne serdi.

Bir dönem valiydi, ardından bakanlık koltuğuna oturdu

Roman Starovoit, 2019 ile 2024 yılları arasında Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinde vali olarak görev yapmış, ardından Ulaştırma Bakanlığı görevine getirilmişti. Ancak kısa süre önce görevden alınması ve sonrasında yaşanan bu trajedi, Rus siyasetinde derin yankı uyandırdı.

Eski yardımcısının ifadesi soruşturmayı genişletti

112 kanalının haberine göre, Starovoit’in vali olduğu dönemde yardımcılığını yapan ve sonrasında yerine geçen Alexey Smirnov’un, zimmete para geçirme suçlamasıyla tutuklu olduğu ortaya çıktı. Smirnov’un, Ukrayna sınırındaki savunma yapılarının inşası sırasında bölge bütçesinden bir milyar rubleden fazla paranın usulsüz şekilde kullanılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Starovoit aleyhine ifade verdiği bildirildi.