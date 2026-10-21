Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD ve Ukrayna ile üçlü müzakereleri prensipte 10 Kasım civarında yeniden başlatmaya hazır olduklarını ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'a ilettiğini açıkladı.

Uşakov, St. Petersburg'daki Konstantinovskiy Sarayı'nda yapılan Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin açıklamasında, üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalinin somut olarak ele alındığını belirtti. Mevcut durumun ABD tarafından alınan sinyaller de dikkate alınarak yeniden analiz edildiğini söyledi.

Uşakov, müzakerelerin gündemine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Putin, Witkoff'a, temel konu üzerinde söz konusu üçlü müzakereleri prensipte kasım ayının 10'u civarında yeniden başlatmaya hazır olduğumuzu bildirdi. Bu konu, çatışmanın sona ermesinin ardından Rusya ve Ukrayna için bir güvenlik sisteminin oluşturulmasıyla ilgili. Amerikalı temsilci, böyle bir kararın Başkan Trump tarafından kuşkusuz büyük bir memnuniyetle karşılanacağını belirtti."

ÜÇ SAATLİK GÖRÜŞME

Görüşmenin birkaç gün önce kararlaştırıldığını aktaran Uşakov, Trump'ın damadı Jared Kushner'in sağlık durumu nedeniyle çevrim içi katıldığını belirtti. Putin'in ABD'li temsilcilerle dokuzuncu kez görüştüğünü söyleyen Uşakov, üç saat süren görüşmeyi "kapsamlı ve açık sözlü" olarak nitelendirdi.

Uşakov'un aktardığına göre Witkoff, görüşme öncesinde Oslo'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bazı Avrupa liderleri ile NATO ve Avrupa Komisyonu temsilcileriyle yapılan müzakerelerin içeriği hakkında Putin'e bilgi verdi. Kendi yorumlarını da paylaşan Witkoff, bazı yeni yaklaşımlara dikkat çekti.

Uşakov, bu yaklaşımlara ilişkin, "Witkoff, Avrupalıların ve Kiev'in yaklaşımlarındaki bazı yeni unsurlara dikkati çekti. Ancak bu yeni yaklaşımlarda, Ukrayna krizinin çözümü açısından yararlı olabilecek pek fazla unsur bulunmuyordu" dedi.

Ukrayna çevresindeki durumun görüşmenin ana konusu olduğunu belirten Uşakov, kalıcı ve sürdürülebilir barışa ulaşmanın yolları üzerinde görüş alışverişinin sürdüğünü ifade etti. Putin'in, karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulunması için ABD'nin yürüttüğü arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladığını aktardı.

ABD'Lİ HÜKÜMLÜ AFFEDİLEREK WİTKOFF'A TESLİM EDİLDİ

Uşakov, Rusya'da paralı askerlik suçundan hüküm giyen ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın Putin tarafından insani gerekçelerle affedildiğini açıkladı. Kararda Trump ve yönetimindeki birçok ismin tekrarladığı iade taleplerinin dikkate alındığını belirten Uşakov, Hubbard'ın ABD'ye dönmesi için Pulkovo Havalimanı'nda Witkoff'a teslim edildiğini bildirdi.

Putin'in, insani alandaki çabaları nedeniyle Melania Trump'a da teşekkürlerini ilettiğini söyleyen Uşakov, Melania Trump'ın savaş bölgesindeki çocukları aileleriyle bir araya getirmek için çalıştığını ve Herson bölgesindeki Oleşki'de ortaya çıkan ciddi insani durumun çözümüne yönelik arabuluculuk yaptığını aktardı.

DİZEL TEDARİKİ, İRAN VE APEC DE GÜNDEMDEYDİ

Görüşmede Rus dizel yakıtının ABD ve dünya piyasalarına tedarikine ilişkin mutabakatların uygulanması da ele alındı. Uşakov, Putin ile Trump arasında bu konuda varılan anlaşmanın Amerikan ve Rus çıkarlarının yanı sıra dünya yakıt piyasasında arz ve talebin istikrara kavuşmasına da katkı sağlayacağını savundu.

Orta Doğu'daki durumun, özellikle İran çevresindeki gelişmelerin de görüşüldüğünü belirten Uşakov, Putin'in diplomasi imkanlarının henüz tükenmediğini, Tahran ile anlaşmanın mümkün ve gerekli olduğunu vurguladığını söyledi.

Uşakov ayrıca, kasım ayında Çin'de yapılacak APEC Zirvesi sırasında Rusya, Çin ve ABD liderlerinin tarihte ilk kez bir araya gelme ihtimalinin de ele alındığını kaydetti.