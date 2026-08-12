MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri tamamlandı. 27 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan bölümde 10. yarışmacı olarak ana kadroya dahil olmuştu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirdiği gecede başarılı tabaklar hazırlayan Burçin Oğuz, rakiplerini geride bırakarak beyaz önlüğü kazandı. İlk hafta takım kaptanı olan Burçin Oğuz'un aslında bir kreşte baş aşçılık yaptığı ortaya çıktı. Yarışmacının mesleki geçmişi ve MasterChef'teki performansı izleyicilerin dikkatini çekti.

MASTERCHEF BURÇİN OĞUZ KİMDİR?

Burçin Oğuz, MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadroya giren yarışmacılardan biri. Profesyonel aşçılık yapan Oğuz, yarışmaya katılmadan önce Tekirdağ'da bir kreşte baş aşçı olarak çalışıyordu.

Mutfak sektöründe deneyimli olan Oğuz; toplu yemek hazırlama, kurum mutfağı ve menü planlama alanlarında çalıştı. Yarışmadaki seçmelerde hazırladığı tabaklarla şeflerin beğenisini kazanan Oğuz, iki etaplı mücadelenin ardından ana kadroya adını yazdırdı.

Burçin Oğuz aynı zamanda evli ve iki çocuk annesidir.

MASTERCHEF BURÇİN KAÇ YAŞINDA?

Burçin Oğuz'un doğum tarihi ve yaşına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Yarışmacının yaşıyla ilgili doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

BURÇİN OĞUZ NERELİ?

Burçin Oğuz Tekirdağlıdır. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde doğup büyüdüğü belirtilen Oğuz, MasterChef Türkiye 2026'ya da Tekirdağ'dan katıldı.

MASTERCHEF BURÇİN'İN ANA KADROYA DAHİL OLDUĞU SÜREÇ

Burçin Oğuz, 27 Temmuz akşamı yayınlanan bölümde iki aşamalı seçmede mücadele etti.

İlk etapta şeflerin verdiği yenibahar ürünüyle yaratıcı bir tabak hazırlayan Oğuz, başarılı olarak final etabına kaldı. İkinci etapta ise yarışmacılardan İtalyan mutfağının sevilen tatlılarından tiramisu hazırlamaları istendi.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından Burçin Oğuz'un tabağı öne çıktı. Böylece Oğuz, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna 10. sıradan giren yarışmacı oldu ve beyaz önlüğü aldı.

BURÇİN VE ŞADİ ARASINDA GERİLİM

MasterChef Türkiye 2026'da Burçin Oğuz ile Şadi Altınay arasında yaşanan sözlü tartışma da bölümün dikkat çeken anlarından biri oldu. Burçin, yaşanan gerilimin ardından “Sırtımdaki bıçaklarla yarışmaya hazırım ama ummadığım yerden geldi” ifadelerini kullandı.

Şadi ise Burçin'in takım içerisindeki tutumuna tepki göstererek, takımını sabote ettiğini öne sürdü. Gerilimin ardından Burçin, kaptanlık görevine de göndermede bulunarak “Bugünün kaptanı hafta sonu elenmezse, ki canı gönülden elenmesini istiyorum” sözleriyle dikkat çekti.

İkili arasındaki söz düellosu, MasterChef Türkiye'nin son bölümünde izleyicilerin gündemine oturdu.