MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uluslararası kripto para dolandırıcılığı suçlamalarıyla aranan Richard James Schueler’e operasyon düzenledi.

Kamuoyunda “Balina James” lakabıyla tanınan ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Schueler, Beşiktaş’ta saklandığı adreste gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 4 milyon dolar nakit para, 64 lüks saat, ziynet eşyaları ve ateşli silahlar ele geçirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Schueler’in, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 1,5 milyar dolarlık fonu zimmetine geçirmekle suçlandığı belirtildi.

ADRESİ MİT’İN ÇALIŞMALARIYLA BELİRLENDİ

Schueler’in Beşiktaş’ta bulunduğu adresin, MİT’in yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve INTERPOL birimlerinin koordinasyonunda operasyon için harekete geçildi.

Özel harekât polislerinin de katıldığı şafak baskınında Schueler gözaltına alındı.

EVİNDEN 4 MİLYON DOLAR VE 64 LÜKS SAAT ÇIKTI

TV100'de yer alan habere göre, şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda 4 milyon dolar nakit para ve 64 lüks marka saat bulundu. Evde ayrıca çok sayıda ziynet eşyası ve ateşli silah ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca evin çeşitli noktalarına gizlenmiş bilgisayarlar, kripto para madenciliğinde kullanılan cihazlar ve farklı elektronik ekipmanlar bulundu. Ele geçirilen cihazlar, detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

ÜÇ ÜLKEYİ KAPSAYAN DOLANDIRICILIK İDDİASI

Soruşturma kapsamında Richard James Schueler’in İstanbul merkezli uluslararası bir kripto para dolandırıcılığı ağı kurduğu öne sürüldü.

Şüphelinin ABD, Finlandiya ve İspanya’da faaliyet gösterdiği iddia edilen bürolar üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttüğü ileri sürüldü.