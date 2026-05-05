Kripto para piyasasının dev isimlerinden Coinbase yaptığı açıklamada, operasyonel giderleri azaltmayı ve işletmeyi yapay zeka çağına uygun şekilde yeniden konumlandırmayı hedefleyen bir yeniden yapılandırma planı kapsamında küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 14’üne denk gelen 700 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

YAPAY ZEKA VE VERİMLİLİK ODAKLI DÖNÜŞÜM

Şirketin bu hamlesi, kripto piyasalarındaki dalgalanmaların sürdüğü ve ABD genelindeki şirketlerin harcamaları kısıp operasyonlarını sadeleştirdiği bir dönemde geldi. Yapay zeka araçlarının kullanımının artmasıyla birlikte birçok teknoloji firması kadro revizyonuna giderken, Coinbase hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 4 oranında değer kazandı.

Şirketten yapılan resmi açıklamada, sürecin büyük ölçüde 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Coinbase, yayımladığı blog yazısında sermaye yapısının güçlü olduğunu ve uzun vadeli büyüme için iyi konumlandığını belirtirken; mevcut piyasa koşullarının, bir sonraki döngüye daha yalın ve verimli girmek adına operasyonel sadeleşmeyi zorunlu kıldığını vurguladı.

CEO ARMSTRONG’DAN YAPAY ZEKA VURGUSU

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, işten çıkarma kararının bir diğer nedeninin yapay zekadaki hızlı ilerlemeler olduğunu belirtti. Armstrong, yeni nesil araçların teknik olmayan ekiplerin dahi kod yazmasına ve daha önce geniş kadrolar gerektiren görevleri otomatikleştirmesine imkan tanıdığını ifade etti.

MALİYET VE TAZMİNATLAR

Yeniden yapılandırma sürecinin şirkete maliyetinin, büyük kısmı kıdem tazminatları ve diğer işten çıkarma haklarından oluşmak üzere 50 milyon ile 60 milyon dolar arasında olması öngörülüyor. Bu giderlerin büyük bir kısmının yılın ikinci çeyreğinde muhasebeleştirileceği belirtilirken öngörülemeyen gelişmelere bağlı olarak ek maliyetlerin de oluşabileceği uyarısı yapıldı.