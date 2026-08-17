SafePal, sipariş takip sistemindeki yetkilendirme açığı nedeniyle yaklaşık 39.798 müşterinin kişisel verilerine yetkisiz erişim sağlandığını doğruladı. Şirket, bu veriler arasında kullanıcıların isimlerinin, teslimat adreslerinin ve satın alma geçmişinin yer aldığını belirtti.

"90 GÜNLÜK VERİ SAKLAMA SINIRI GETİRİLDİ"

İhlalin, 2 Mart 2025 ile 11 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştiği ve farklı müşterilere ait sipariş verilerine erişime olanak tanıdığı ifade edildi. Soruşturma sonucunda zafiyetin giderildiği ve ek güvenlik önlemleri alındığı bildirildi. Benzer riskleri minimize etmek amacıyla, sipariş işleme sistemindeki kişisel verilerin bundan sonra yalnızca 90 gün süreyle saklanacağı açıklandı.

Şirket, donanım, mobil ve tarayıcı cüzdan çözümleri sunduğunu hatırlatarak, yaşanan olayın kullanıcı varlıklarını doğrudan tehdit etmediğini vurguladı. Erişilen verilerle birlikte güvencede kalan unsurlar şu şekilde sıralandı:

Erişilen Veriler: Müşteri isimleri, fiziksel adresler ve sipariş detayları.

Güvencede Kalanlar: Özel anahtarlar (private keys), tohum ifadeleri (seed phrases), cüzdan şifreleri, banka ve kredi kartı bilgileri ile resmi kimlik numaraları.

SafePal, cüzdan erişimini sağlayan alfanümerik şifrelerin ve rastgele kelimelerden oluşan tohum ifadelerinin yalnızca kullanıcıların kontrolünde olduğunu ve sistemde saklanmadığını tekrarladı.

Sızan iletişim ve adres bilgilerinin, kullanıcıları hedef alan kimlik avı (phishing) ve dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Olayla bağlantılı olarak tespit edilen 30'dan fazla sahte web sitesi ve olumsuz içerikli bağlantının hızlıca erişime kapatıldığı belirtildi.

Kullanıcılara, SafePal adına gelen şüpheli e-posta veya mesajlara karşı dikkatli olmaları ve hesap şifrelerini ya da tohum ifadelerini kesinlikle hiçbir platformda paylaşmamaları gerektiği hatırlatıldı.