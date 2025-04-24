Şirketten yapılan açıklamada, Temmuz 2024'te Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliklerle başlayan ve aralık ayında MASAK tarafından yayımlanan ikincil düzenlemelerle güçlenen sürecin, kimlik doğrulama prosedürlerinde önemli yenilikler getirdiği belirtildi.

Yapılan düzenlemelerle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının finansal kuruluş olarak tanımlanarak yüksek güvenlik ve uyum standartlarına tabi tutulduğu, Binance TR'nin de kimlik doğrulama süreçlerini güncelleyerek yeni standartlara uyum sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, yasal düzenlemeler kapsamında, kullanıcıların kimlik doğrulama işlemlerini yarına kadar tamamlamasının önemine işaret edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kimlik doğrulama kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, selfie doğrulaması, meslek bilgisi ve adres bilgileri gibi temel veriler talep ediliyor. Adres doğrulaması için e-Devlet üzerinden kolayca alınabilen barkodlu yerleşim yeri (ikametgah) belgesi yeterli oluyor. 25 Şubat tarihinden itibaren Binance TR platformuna giriş yapan kullanıcılar, yenilenmiş doğrulama sayfasına yönlendiriliyor.

Süreci belirtilen süre içinde tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesapları üzerinden yatırma-çekme işlemleri dahil olmak üzere tüm fonksiyonlar geçici olarak durdurulacak. Binance TR, kullanıcılarının hizmette herhangi bir aksama yaşamaması için bu hatırlatmaya dikkat etmelerinin kritik olduğunu önemle belirtiyor."