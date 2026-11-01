Kripto para dünyası tarihinin en büyük siber soygunlarından biriyle sarsıldı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), önde gelen kripto varlık platformu Binance'e yönelik gerçekleştirilen devasa saldırının arkasındaki aktörleri tespit ettiğini açıkladı.

FBI tarafından yapılan resmi duyuruda, 29 Ekim tarihinde meydana gelen ve yaklaşık 6,3 milyar dolar değerinde dijital varlığın hedef alındığı devasa hırsızlığın arkasında Kuzey Kore yönetiminin bulunduğu ifade edildi. Kurum, söz konusu organize siber korsanlık eyleminin Pyongyang bağlantılı "TraderTraitor" adlı siber casusluk ve korsanlık grubu tarafından icra edildiğini kaydetti.

ÇALINAN FONLAR ETHEREUM'A AKITILDI

FBI, ABD Gizli Servisi (US Secret Service) ve ABD İç Gelirler Servisi Kriminal Soruşturma Birimi (IRS-CI) ile ortaklaşa yürütülen çok yönlü teknik takipte çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Elde edilen zincir üstü (on-chain) verilere göre siber korsanların, ele geçirdikleri milyarlarca dolarlık varlığı hızla ağırlıklı olarak Ethereum'a (ETH) dönüştürdükleri tespit edildi.

Yetkililer, saldırganların bu varlıkları tespit edilmekten kaçırmak ve aklama süreçlerini tamamlamak amacıyla merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolleri ile anlık otomatik takas servisleri üzerinden parçalayarak aklamaya çalıştıklarını bildirdi.

KARA LİSTE AÇIKLANDI, SEKTÖRE ACİL BLOKE ÇAĞRISI GELDİ

Soruşturmayı derinleştiren FBI, Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor aktörlerinin kontrolünde olduğu veya geçmişte kullanıldığı belirlenen bir dizi kripto para cüzdan adresini kamuoyu ve sektör temsilcileriyle paylaştı. Federal büro, küresel ölçekteki tüm kripto para borsalarına, likidite sağlayıcılarına ve finansal kurumlara çağrıda bulunarak, söz konusu kara listedeki adreslerle bağlantılı her türlü fon transferinin ve işlem hareketinin derhal engellenmesini talep etti.

BİNANCE: "FONLAR GÜVENDE, 3 MİLYAR DOLARI DONDURDUK"

Siber saldırının ardından ilk açıklamayı yapan Binance yetkilileri, sistemdeki potansiyel güvenlik açığının derhal incelemeye alındığını ve kullanıcıların kişisel fonlarının güvende olduğunu belirtmişti. Şirket daha sonra yaptığı detaylı durum güncellemesinde, yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini toplam mali boyutunun 6,3 milyar dolar seviyesinde olduğunu teyit ederken, piyasa ortakları ve kolluk kuvvetleriyle yürütülen hızlı koordinasyon sayesinde çalınan varlıkların yaklaşık 3 milyar dolarlık kısmının başarıyla dondurulduğunu duyurdu.