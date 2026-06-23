En büyük kripto para, yüzde 4'e yakın düşüşle 61 bin 922 dolara gerileyerek 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Diğer kripto paralar da düştü. Ether yüzde 5'ten fazla düşüş yaşayarak bin 644 dolara geriledi. Solana yüzde 6'dan fazla düşüşle 68,15 dolara geriledi. XRP de yüzde 3'ten fazla oranında değer kaybederek 1,09 dolara geriledi. Bitcoin, yapay zekâ şirketlerinin devasa harcamalarına ilişkin endişelerin yeniden ortaya çıkmasıyla Pazartesi günü ABD'de başlayan teknoloji hisselerindeki düşüşü takip etti. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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