Kripto para piyasaları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor. Piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran Bitcoin yeni rekorlara kapı araladı. Kripto paralardaki bu yükselişin bir kaç nedeni olduğu belirtiliyor. Bunlardan biri Bitcoin'in ETF'lerine girişlerin hızlanması ve kripto destekçisi Trump'ın etkisi olduğu aktarılıyor.

Dünü 110 bin 474 dolar ile 116 bin 900 dolar aralığında geçiren Bitcoi, günü 116 bin dolardan tamamladı. Yeni güne başlarken ise 116 bin 976 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü. Sabah seansında 07.51'de 116 bin 869 dolarda bulunuyor.

ETHEREUM'DA SON DURUM

Bitcoin'de görülen yukarı yönlü seyir, Ethereum tarafında da hissediliyor. Dünü 2 bin 755 dolar ile 2 bin 999 dolar aralığında geçiren Ethereum, günü 2 bin 952 dolarda tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 07.512de 2 bin 967 dolarda bulunuyor.

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