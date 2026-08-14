Tether, 2017 yılından bu yana vaat ettiği ilk tam mali denetimi tamamladığını duyurdu. Şirketin finansal tabloları, denetimi yürüten KPMG tarafından incelenerek olumlu görüşle sonuçlandı.

Bu gelişme, kripto piyasasında uzun süredir devam eden spekülasyonlara son noktayı koyuyor.

KPMG'nin ABD birimi, Tether International'ın 31 Aralık 2025 tarihli mali tablolarını denetledi. Denetçiler, söz konusu belgelerin şirketin mali durumunu, kâr-zarar durumunu ve nakit akışlarını önemli tüm yönleriyle gerçekçi biçimde yansıttığı sonucuna vardı.

Bu inceleme, Tether'in yıllardır kullandığı üç aylık rezerv doğrulama raporlarından farklı olarak daha kapsamlı bir test süreci içeriyor.

"BUNU YENİ BİR SÜRECİN BAŞLANGICI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Tether CEO'su Paolo Ardoino, sürecin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yıllarca bazı eleştirmenler Tether'in denetiminin tamamlanamayacağını söyledi.

Bir kez daha yanıldıklarını kanıtladık. Bunu uzun bir yolculuğun sonu olarak görenler olabilir, biz ise yenisinin başlangıcı olarak görüyoruz."

Şirketin finans direktörü Simon McWilliams, denetimli tabloların 2025 sonunda rezervlerin yükümlülükleri 6,8 milyar dolar aştığını gösterdiğini belirtti. KPMG, denetim sürecinde Tether'in işlemlerini, sistemlerini, mülkiyet kayıtlarını, değerlemelerini ve karşı taraflarını inceledi. Denetçiler ayrıca şirketin sahip olduğu her bir altın külçesini tek tek fiziksel olarak sayıp doğruladı.

Bu denetim, Tether'in 2021 yılında düzenleyici kurumlarla yaptığı uzlaşmanın ardından gelen en önemli adımlardan biri. Şirket, o yıl New York Başsavcılığı ile 18,5 milyon dolar ödeyerek uzlaşmış ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) 41 milyon dolar ceza ödemişti.

CFTC, USDT'nin ABD dolarıyla desteklendiğine dair yanıltıcı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle bu ceza uygulanmıştı.

Kripto piyasasında 'Tether FUD' olarak bilinen bu tartışma, USDT'nin 180 milyar doları aşan piyasa değeri nedeniyle sistematik risk olarak algılanıyordu. Tether, rezervlerinin önemli bir kısmını ABD devlet tahvillerinde tutuyor. KPMG, müşteri gizliliği nedeniyle bulgularına ilişkin ek açıklama yapmayacağını bildirdi.