Kripto para piyasasındaki sert satışların ardından Bitcoin yeniden 60 bin doların üzerine çıktı. Cuma günü 55 bin 130 dolarla temmuz ayından bu yana en düşük seviyesini gören Bitcoin, dün gece 60 bin 279 dolardan işlem gördü.

Tepki alımlarıyla birlikte haftalık değer kaybı yüzde 8,2'ye geriledi. Ancak piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi, Ekim 2025'te yaklaşık 126 bin dolarla ulaştığı tarihi zirvesinin hâlâ yaklaşık yüzde 52 altında bulunuyor.

2,4 MİLYAR DOLARLIK POZİSYON TASFİYE EDİLDİ

Sert düşüş sırasında kripto para borsalarında 24 saat içinde toplam 2,4 milyar dolarlık vadeli işlem pozisyonu zorunlu olarak kapatıldı. Tasfiye edilen pozisyonların 1 milyar dolardan fazlasını Bitcoin, 545 milyon dolarını ise Ethereum işlemleri oluşturdu.

Özellikle kaldıraçlı işlemlerdeki tasfiyelerin ardından satış baskısının hafiflemesiyle tepki alımları hız kazandı. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 2,84 artarak 2 trilyon 60 milyar dolara yükseldi.

BU YILKİ KAYIP YAKLAŞIK YÜZDE 32

Bitcoin'in toplam piyasa değeri 1 trilyon 210 milyar dolara çıktı. 2025'i yüzde 6 düşüşle tamamlayan Bitcoin'in bu yılki değer kaybı yaklaşık yüzde 32 oldu. Buna karşılık son 10 yıllık dönemdeki değer artışı yaklaşık yüzde 8 bin 150 olarak kaydedildi.

Toparlanma altcoin piyasasına da yansıdı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum, son 24 saatte yüzde 5,07 yükselerek bin 684 dolara çıktı. Ethereum'un toplam piyasa değeri yaklaşık 205,93 milyar dolar oldu.

Analistler, sert düşüşün ardından gelen yükselişe rağmen toparlanmanın kalıcı olup olmayacağının henüz netleşmediğine dikkat çekiyor.



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