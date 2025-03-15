Kripto varlık piyasasını düzenlemeye yönelik çıkarılan ikincil düzenlemeler sonrası borsalar da lisans ve uyum çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin kripto varlık ekosistemini düzenleme çalışmaları çeşitli adımlarla devam ediyor.

Temmuz 2025'te kripto varlıklara yönelik ilk yasal çerçevenin oluşturulmasının ardından hafta içinde de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan ikincil düzenlemelerle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş ve işleyiş süreçlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenlemelerle borsaların asgari sermaye limiti 150 milyon lira olarak belirlenirken saklama kuruluşları için bu tutar 500 milyon lira oldu.

Ayrıca, tebliğlerle borsaların müşteri varlıklarını sigortalayabilmesi ve bu varlıkları saklama kuruluşu lisansı alan kurumlarda saklamasının da önü açıldı.

Borsalara, yürürlüğe giren düzenlemelerin büyük bölümüne uyum için 30 Haziran'a kadar süre tanındı.

TÜRKİYE'DEKİ KRİPTO VARLIK SEKTÖRÜ ÇOK GENÇ

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, ikincil düzenlemeleri sektörün Türkiye'deki gelişimi için pozitif bulduklarını söyledi.

Düzenlemelerin oldukça kapsamlı yapıldığını belirten Dönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz de dahil birçok kripto varlık platformunu oldukça yoğun bir hazırlık ve lisans başvuru süreci bekliyor. Her yasal düzenlemenin sektörel uygulamasında olduğu gibi bazı zorluklarla karşılaşılsa da gelişme alanlarının regülatör ve piyasa yapıcıları tarafından müzakere ve mutabakatla iyileştirilebileceğini düşünüyorum. Sonuçta kripto varlık sektörü henüz çok genç ve dünyada tüm prensipleri oturana kadar gelişmeye açık. Yasa ve tebliğlerin Türkiye için temeli sağlam oturttuğunu, binayı birlikte çıkmaya devam edeceğimizi söylemek yanlış olmayacaktır."

Dönmez, saklama hizmetinin ayrı bir süreç şeklinde ele alınmasının doğru bir yaklaşım olduğuna işaret ederek, kullanıcıların her zaman kripto varlıklarını kendi kişisel cüzdanlarında muhafaza etme opsiyonu olduğunu hatırlattı.

LİSANS BAŞVURUSU YAPACAK FİNANSAL YAPI SAHİPLİĞİ

Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven de sektörün sağlıklı büyümesi ve ana akım kullanıma ulaşabilmesi için yayınlanan ikincil düzenlemeleri olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

İnovasyonun önünü kapatmadan sektörün sağlıklı gelişimi ve kontrolüne önem verilmesinin pozitif etkiler doğuracağını vurgulayan Güven, "Lisans başvurusu yapacak kurumlarda güçlü bir finansal yapı sahipliği bekleniyor. Bunları sektörün sağlıklı şekilde gelişebilmesi ve büyümesi için öne çıkarılmış gereksinimler olarak yorumluyoruz." dedi.

Güven, Türkiye'deki mevzuatın dünyada öne çıkan ülkelerin mevzuatlarıyla paralel çerçevede olduğunu ifade etti.

Saklama işlemlerinin başka kuruluşlarda yapılmasına dikkati çeken Güven, şöyle konuştu:

"Alım satım platformlarıyla saklama hizmetlerinin ayrıştırılması müşteri varlıklarını kötü niyetli saldırılardan veya şirket içi zafiyetlerden korumak için etkin bir sistem oluşturmakta. Bu sebeple bu uygulamanın müşteri varlıklarını en güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla oluşturulduğunu düşünüyoruz."

TÜRKİYE'DEKİ MEVCUT DÜZENLEMELER DİĞER ÜLKELERLE PARALEL

OKX Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, Türkiye'de kripto varlık piyasasını düzenleme sürecinin son tebliğlerle önemli bir ivme kazandığını dile getirdi.

Türkiye'nin finans sektörünü düzenleme anlamında önemli bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Çamır, "Düzenlemeleri, sektörün gelişimine büyük katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görüyoruz. Regüle edilen her sektör, çok daha sağlıklı hale geliyor. Bizim sektörümüzde de bu düzenlemeler aynı pozitif etkiyi gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çamır, Türkiye'deki mevcut düzenlemelerin diğer ülkelerde olduğu gibi kullanıcı güvenliğini önceliklendirdiğini ve bu anlamda dünya örneklerine paralel olduğunu söyledi.

Finans dünyasındaki regülasyonların diğer alanlardaki tecrübelerden esinlenmesinin dünyanın her yerinde görülen bir durum olduğunu vurgulayan Çamır, şunları kaydetti:

"Son tebliğlerde borsaların adaptasyon sağlaması gereken temel konu kripto varlıkların saklanmasına ilişkin düzenlemeler olarak öne çıkıyor. Saklama işlemleri ile borsa işlemlerinin ayrılmasının da geçmiş tecrübelerden yola çıkılarak atılmış bir adım olduğunu değerlendiriyoruz. Dünyada örnekleri bulunan bir uygulama. Kullanıcılara güven verecek bir adım olarak görüyoruz."