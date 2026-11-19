Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin “kripto yatırım danışmanlığı” adı altında vatandaşlara yüksek kazanç vaat ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli İstanbul, İzmir, Manisa, Şırnak, Erzurum ve Antalya'da belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 13 cep telefonu, 16 SIM kart, 25 banka kartı ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar 200 milyon liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi. Söz konusu para trafiği, soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.