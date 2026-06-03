Uzmanların uzun süredir uyardığı büyük düşüş senaryosu, piyasanın en büyük Bitcoin hamilerinden biri olan MicroStrategy’nin varlıklarını nakde çevirmeye başlamasıyla gerçeğe dönüştü.

Şirketin kurucusu Michael Saylor’ın her fırsatta Bitcoin alımını teşvik eden açıklamalarına rağmen, firmanın ticari kaygılarla satışa yönelmesi piyasadaki güveni temelinden sarstı. Toplam Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 5'ini elinde bulunduran şirketin bu hamlesi, gelecekte yeni satışların da kapısını aralayabileceği endişesiyle yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Küresel ölçekte yaşanan ABD-İran geriliminin son günlerde hafiflemesi bile kurumsal satışın yarattığı bu olumsuz havayı dağıtmaya yetmedi.

SERT DÜŞÜŞ VADELİ PİYASALARDA DEPREM YARATTI



Geçtiğimiz günlerde 76 bin dolar direncini zorlayan ancak bu seviyeyi aşamayan Bitcoin, kar satışlarının da etkisiyle hızla geriledi. İlk etapta tutunması beklenen 72 bin dolar desteğini kaybeden lider kripto para birimi, vadeli işlemler piyasasında 65 bin dolar sınırının da altına sarktı. Bu ani ve sert fiyat hareketi, kaldıraçlı piyasalarda hem uzun hem de kısa pozisyonda işlem yapan yatırımcıların ağır kayıplar vermesine yol açtı. Resmi verilere göre son 24 saat içerisinde vadeli piyasalarda işlem gören 1,84 milyar dolarlık pozisyon tamamen tasfiye oldu.

UZMANLAR UYARIYOR: DİP SEVİYE HENÜZ GÖRÜLMEDİ



Analistler, Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin henüz son bulmadığı ve piyasanın henüz dip noktayı test etmediği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. Teknik göstergelere göre 65 bin dolar psikolojik desteğinin kalıcı olarak kırılması halinde, satış baskısının derinleşmesi bekleniyor. Böyle bir senaryoda fiyatın sırasıyla 62 bin dolar ve ardından 59 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceği öngörülüyor. Sektör temsilcileri, bu kritik desteklerin de kaybedilmesi durumunda kripto para yatırımcıları için mevcut yılın ciddi mali kayıplarla kapanabileceğini belirtiyor.