Kripto para piyasası, Orta Doğu'da pazar günü açıklanan ateşkes sonrasında haftaya yükselişle başladı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 66 bin 837 dolara çıkarak son iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin TSİ 09.03'te ise 66 bin 144 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ALTCOİNLERDE DE YÜKSELİŞLER YAŞANIYOR

Kripto piyasasının genelinde, birkaç haftadır yaşanan düşüşler sonrasında hızlı bir toparlanma görüldü.

Yükseliş sadece Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Altcoinlerde de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Ethereum yüzde 7,24 değer kazanırken, XRP'deki artış yüzde 9,37'ye ulaştı.

Bitcoin son haftalara göre daha güçlü bir yukarı yönlü hareketlense de bazı altcoinlerin daha hızlı toparlanmaların olduğu görüldü.

Ethereum'da yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Ethereum, bugün 09.03'te 1,76 dolarda bulunuyor.

Ripple 09.03'te 1,22 dolar seviyesinde bulunuyor.

ATEŞKES NEFES ALDIRDI

Son zamanlarda ABD ile İran'dan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve barış anlaşmasına yönelik zaman zaman çelişkili açıklamalar gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, birçok kez anlaşmanın yakın olduğunu söylerken, İran yönetimi buna karşılık anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki iddiaları reddetmişti. Bu durum, hem hisse senedi hem de kripto para piyasalarında belirsizliği artırmıştı.

Tarafların ateşkesin yürürlükte olduğu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı konusunda mutabık kalması, yatırımcıların risk algısını hafifletti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.