Ortadoğu'da 11'inci gününe giren İsrail-İran çatışmalarına ABD, dün gece saatlerinde yaptığı hava saldırılarıyla müdahil oldu.

ABD'nin cepheye fiili olarak girişiyle İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması yönündeki öneriyi kabul etti.

Dünya petrol arzı için kritik bir konumda olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılma 'ihtimali' kripto para piyasasında sert düşüşe neden oldu.

Bitcoin 8 Mayıs’tan bu yana koruduğu 100 bin dolar desteğini kaybetti ve dün akşam saatlerinde yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 99 bin seviyesinde işlem gördü.

Bitcoin’e ek olarak, Ethereum yüzde 3,5 değer kaybederek 2 bin 200 doların altına indi. Son 24 saatte kripto para likidasyonları 876 milyon dolara ulaştı.

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